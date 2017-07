Meitu startet AR-Make-up-COUNTER in MakeupPlus

Meitu, Inc. (SEHK: 1357), ein führendes Unternehmen im Bereich mobiles Internet, dessen Apps auf mehr als 1,1 Mrd. Mobilgeräten installiert sind, startet die „Counter“ in seiner MakeupPlus-App – eine innovative, virtuelle Kosmetiktheke, dank der Nutzer die einzigartige Möglichkeit haben, Produkte virtuell auszuprobieren, bevor sie sie kaufen. Die Counter kann global in MakeupPlus aufgerufen werden und beinhaltet Hunderte Lippenkosmetikprodukte von führenden Kosmetikmarken wie Clinique, Giorgio Armani, Lancome, Sephora, YSL und Bobbi Brown. In Zukunft werden auch weitere Marken zur App hinzugefügt.

Die Suche nach der perfekten Lippenstiftfarbe im Laden kann sowohl chaotisch als auch zeitaufwendig sein. Jetzt wird die Suche einfacher – mit der THEKE, die die Gelegenheit bietet, Lippenkosmetik direkt am Smartphone auszuprobieren und zu kaufen. Durch die Kombination von Meitus KI-basierter Gesichtserkennung mit Augmented-Reality-Technologie können Millionen von MakeupPlus-Nutzern die Lippenfarbe über ihre Smartphone-Kameras ausprobieren, ohne extra ein Geschäft aufsuchen zu müssen. Die führende Technologie der App trägt die Lippenprodukte in Echtzeit und akkurat auf die Lippen der Nutzer auf, und nutzt auch einzigartige Finishes wie Matte, Cream, Bitten, Glossy, Metallic und Shimmer.

„Meitu weitet konsequent die Grenzen der Möglichkeiten bei der Anwendung von AR und Gesichtserkennungstechnologie in der Beautybranche aus“, sagte Frank Fu, Managing Director für Global Operations bei Meitu. „Die Technologie der Theke bietet Marken die Möglichkeit, wie nie zuvor mit Käufern zu interagieren – und ermöglicht den Nutzern, das Produkt überall und zu jeder Zeit auszuprobieren. Die Marken hingegen erhalten wertvolle Einsichten in das Ausprobieren und haben Zugriff auf regionale Farbpräferenzen von Millionen von MakeupPlus-Nutzern auf der ganzen Welt.“

Meitu ist seit 2008 Vorreiter im Bereich mobiler Beauty-Erlebnisse, und die Apps des Unternehmens werden monatlich von mehr als 450 Millionen aktiven Nutzern weltweit verwendet, die mehr als 6 Milliarden Fotos und Videos pro Monat generieren. Das Aushängeschild von Meitu, die Augmented-Reality-Ausprobier-App MakeupPlus, verwendet patentierte Gesichtserkennung und Algorithmen des maschinellen Lernens, um die einzigartigen Gesichtszüge jedes Nutzers abzubilden.

Zu einigen der beliebtesten Funktionen von MakeupPlus gehören:

THEKE

Mit der Theke von MakeupPlus fällt das Raten beim Make-up-Shopping online weg, da man direkt sehen kannst, wie du mit dem heißesten Gloss, Balsam und Lippenstift aussiehst, bevor man sie kauft! Jetzt kann man sofort echte Lippenkosmetik der folgenden Marken ausprobieren:

Bobbi Brown

Charlotte Tilbury

Clinique

Giorgio Armani

Lancome

Max Factor

Sephora

YSL

Erhältlich auf Google Play oder im App Store.