Bewerbungsstart: Gala Spa Awards 2018

Ab sofort startet die Bewerbungsphase für die 22. Gala Spa Awards. Dann haben Unternehmen, Hersteller innovativer Beauty-Produkte oder außergewöhnlicher Treatments, Spa-Locations sowie Luxus-Hotels aus insgesamt 38 Ländern die Möglichkeit, sich für eine der wichtigsten, internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen zu bewerben. Erstmalig haben auch Bewerber aus Mauritius und Montenegro die Chance, dabei zu sein. Der Bewerbungszeitraum endet am 15. September 2017.

Die Gala Spa Awards 2018 werden im nächsten Frühjahr in sechs statt bisher acht Kategorien verliehen. Hinzugekommen ist die Kategorie Medical & Health Concepts. Dafür werden die beiden bisherigen Kategorien Men Concepts und Treatment Concepts in bestehende Kategorien integriert. Die Kategorien Luxury Hotel/City Resorts und Innovative Spa Concepts werden unter Spa Concepts zusammengefasst.

Anne Meyer-Minnemann, Gala-Chefredakteurin und Jurymitglied der Gala Spa Awards: „Die Gala Spa Awards gehören zu den bedeutendsten internationalen Auszeichnungen in der Beauty-Branche. Jedes Jahr bekommen wir mehr Zuspruch, mittlerweile können sich Unternehmen und Hotels aus über 38 Ländern bewerben. Auch der Beauty-Markt wächst und immer neue Produkte bzw. Anwendungen aus dem Bereich ‚Medical & Health’ erobern den Markt. Aus diesem Grund haben wir uns entschlossen, eine neue Kategorie einzuführen.“

Die Gala Spa Awards 2018 werden am 14. April 2018 in Baden-Baden im Rahmen einer glamourösen Veranstaltung mit hochkarätigen Gästen verliehen. Besondere Highlights des Abends werden die Ernennung des „Beauty Idols“ und die Verleihung des „Special Prize“ sein. Als „Beauty Idol“ wird eine prominente Persönlichkeit geehrt, die sich durch eine positive Lebenseinstellung und -führung im Sinne des Spa-Gedankens auszeichnet. In den vergangenen Jahren konnten sich unter anderem Ana Ivanovic, Naomi Campbell, Chantelle Winnie, Irina Shayk, Toni Garrn, Julie Delpy und Karolina Kurkova über diesen Titel freuen. Die Gewinnerin des „Special Prize“ 2017 war Franziska van Almsick mit ihrem Verein Schwimmkids e.V., der sich für qualifizierten und kostenlosen Schwimmunterricht an deutschen Schulen einsetzt.

Unter http://www.gala-spaawards.de/index.php/de/bewerbung.html können die Unterlagen in sechs Kategorien eingereicht werden: Luxury Concepts, Organic Concepts, Innovation Concepts, Cult Concepts, Medical & Health Concepts sowie Spa Concepts. Die Bewerbung erfolgt ausschließlich online. Ansprechpartnerin für Bewerbungen ist Katharina Donath, Tel. 040 / 3703 4374, E-Mail: spaawards@gala.de .