Olympiaregion Seefeld – Große Sonnwendfeier am 21. Juni 2017

Ihren Haus-Strand in Miami tauscht Barbara Becker (50) Ende Juni gegen die Tiroler Berge: Anlässlich der 1. Yoga- und Naturtage begleitet die Multi-Unternehmerin als exklusiver Yoga-VIP das Programm am Tag der Sonnwende, dem 21. Juni 2017, in der Olympiaregion Seefeld. „Ich habe die Region letzten Sommer erstmals besucht und es war Liebe auf den 1. Blick. Urlaub in Seefeld ist für mich die ideale Möglichkeit, um zu entspannen, abzuschalten und gleichzeitig aktiv zu sein. Im Januar war ich bereits in Seefeld um Langlaufen zu lernen. Jetzt freue ich mich sehr, dass ich meine große Yoga-Leidenschaft zusammen mit vielen anderen Begeisterten in dieser wunderschönen Natur ausleben kann“, erzählt die Sportlerin und erfolgreiche Designerin.

Unter dem Motto „Komm zum OM“ lädt die Olympiaregion Seefeld erstmals zu den Yoga- und Naturtagen, die vom 19.- 24. Juni 2017 stattfinden. Zusammen mit international renommierten Yogalehrern und sechs yogaspezialisierten Hotels und Pensionen hält die Region ein abwechslungsreiches Kursangebot aus traditionellen und modernen Yogastilen für ihre Gäste bereit. Dreimal täglich finden verschiedene Yogaveranstaltungen statt sowie täglich ein Gemeinschaftsevent, wie zum Beispiel die morgendliche Meditationswanderung oder die Yoga-Einheit zum Sonnenaufgang auf der Insel des Möserer Sees mit anschließendem Frühstück. Eines der Highlights ist die Sonnwendfeier am 21. Juni 2017, an welcher Barbara Becker auch teilnehmen wird.

Foto: ©Nela König für barbara-becker.com