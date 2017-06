Yoga & the City – Sommerkurztrip in Berlins Yogaszene

5 Tage, 3 Studios und ganz viel Yoga mit Hauptstadtflair: Das Package Urban Yoga Berlin des Boutique-Reiseveranstalters Yoga Travel & Friends lässt Besucher in eine abwechslungsreiche Yogawelt eintauchen und bietet mit dem „All you can Yoga“-Programm die Möglichkeit, drei Tage lang an so vielen Kursen der Partnerstudios teilzunehmen, wie gewünscht. Das individuell zusammenstellbare Urban-Yoga-Retreat kann mit Shopping, Kultur und kulinarischen Highlights kombiniert werden und ist ideal für ein verlängertes Berlin-Wochenende, alleine oder mit der besten Freundin.

Die teilnehmenden Studios Yoga Sky Berlin, Spirit Yoga Berlin und Yogatribe Berlin gehören zu den Top-Adressen für Yoga-Liebhaber. Für die Berlin-Besucher halten sie ein vielfältiges Angebot an Kursen, sowohl für Anfänger als auch Fortgeschrittene, bereit. Drei unterschiedliche Hotels stehen für den Aufenthalt zur Auswahl: das Biohotel Almodóvar in Friedrichshain mit vegetarischem Restaurant, das stylishe Meininger Hotel am Alexanderplatz oder das preiswertere Aletto am Kurfürstendamm. Inkludiert im Package ist zudem die Berlin Welcome Card für 5 Tage zur kostenfreien Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel sowie für weitere Vergünstigungen für Theater- und Museumsbesuche.

Zudem gibt es die Möglichkeit, einzelne Workshops optional zur Reise hinzu zu buchen. Von Mai bis Dezember gibt es ein spezielles Programm an den Wochenenden, von dynamischem Power Yoga, sanftem Somatic Yoga über Anusara Yoga bis hin zur Yin Yoga & Faszienmobilisation.

Urban Yoga Berlin 5 Tage ab 330 Euro pro Person

4 Übernachtungen mit Frühstück im Wunschhotel

Je einen Tag „All you can Yoga” in den 3 Partnerstudios

Optional buchbarer Yoga-Workshop (nur mit Voranmeldung, begrenzte Teilnehmerzahl)

Berlin Welcome Card für 5 Tage (als Fahrkarte für Tarifbereich AB nutzbar)

Tägliche Anreise möglich

Ganzjährig buchbar

Yogamatten und Hilfsmittel (Gurte und Blöcke) sind in den Partnerstudios vorhanden

Unter dem folgenden Link finden Sie alle Infos zur Reise sowie die Buchungsmöglichkeiten:

www.yogatravel-friends.de/yogareisen/deutschland/urban-yoga-berlin

Foto: Jelena Lieberberg for Yoga Travel & Friends © Simone Leuschner_Focus on Yoga