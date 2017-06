Traditionelle ayurvedische Heiltechniken im Severin*s Resort & Spa

Ein Hauch von Indien weht neuerdings durch das Severin*s Resort & Spa. Seit kurzem arbeitet die ayurvedische Heiltherapeutin Sandra Sharma mit dem Resort zusammen und ergänzt damit das vielfältige Spa-Angebot des Fünf-Sterne-Hotels. Die Münchnerin ist in diesem Jahr gleich mehrere Male auf der Nordseeinsel, um ihre Behandlungen anzubieten.

Sandra Sharma – Bauchvirtuosin

Die gebürtige Allgäuerin, Sandra Sharma, zog es nach dem Abitur nach Indien, wo sie elf Jahre lang die vedische Heilkunst in der Klinik ihres Schwiegervaters in New Delhi studierte und praktizierte. Zurück in Deutschland, entwickelte Sharma vor 19 Jahren ein spezielles, auf deutsche Ernährungs- und Lebensgewohnheiten ausgerichtetes Therapiekonzept. In ihrer Münchner Praxis behandelt sie nach der klassischen indischen Bauchdiagnose in Kombination mit ayurvedischer Ernährungskunde – eine in Deutschland einzigartige Methode. Ein Hauptaugenmerk liegt auf dem Darm, laut der ayurvedischen Lehre eines der wichtigsten Organe. Durch spezielle Massagetechniken und Ölanwendungen bringt die Ayurveda-Therapeutin Disharmonien von Körper und Geist, die sich im Darm spiegeln, wieder in Einklang.

Die Behandlung

Zu der Behandlung gehören ein ausführliches Gespräch sowie eine individuelle Bauchdiagnostik. Mit dieser Technik erkennt die Therapeutin Symptome und Ursachen und leitet daraus individuelle Therapieformen ab. Dazu gehören traditionelle ayurvedische Massagen, Ölpackungen sowie Kräutermixturen nach indischen Originalrezepten. Begleitend wird ein Ernährungs- und Bewegungsprogramm empfohlen. Zusätzlich setzt Sharma auch auf das BEWEI-System, das durch sanfte elektromagnetische Wellen und Lymphdrainagen Körperzellen revitalisiert.

Sharma´s Behandlungen sind direkt im Severin*s Resort & Spa buchbar. Je nach Zeit und Bedürfnissen gibt es drei unterschiedliche Hotel-Arrangements:

Bauchkompass (2 Übernachtungen; fünf Anwendungen verteilt auf zwei Behandlungen)

Gezeitenwechsel (4 Übernachtungen; sieben Anwendungen verteilt auf vier Behandlungen)

Windrichtungswechsel (6 Übernachtungen; 13 Anwendungen verteilt auf sechs Behandlungen)

Die Arrangements, die auf den persönlichen Konstitutionstyp und IST-Zustand abgestimmt sind, beinhalten jeweils eine BEWEI-Körperanalyse, eine Bauchdiagnostik, mehrere Bauchbehandlungen, eine oder mehrere Ölentgiftungspackungen inkl. Massage sowie Ernährungstipps- und Beratung. Ab vier Übernachtungen gibt es zudem noch eine intensive Ganzkörpermassage nach vedischer Tradition, eine Kopfbehandlung und ein Abschlussgespräch. Weitere Details zu den Arrangements finden Sie hier.

Sandra Sharma ist zu folgenden Terminen im Severin*s Resort & Spa:

19. Juni bis 16. Juli 2017

04. bis 14. September 2017

03. bis 08. Oktober 2017

16. bis 29. Oktober 2017

13. bis 19. November 2017

27. November bis 03. Dezember 2017

18. bis 22. Dezember 2017

www.severins-sylt.de