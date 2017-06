Miami Spa Month: Wellness zum halben Preis

Der zehnte Miami Spa Month startet im Jubiläumsjahr mit einem Teilnehmerrekord – insgesamt 42 der besten Wellness-Oasen Miamis locken mit ausgewählten Anwendungen zu attraktiven Schnäppchenpreisen. Gleich zwei Monate lang, vom 1. Juli bis 31. August 2017, gibt es Treatments in zwei Preiskategorien: für 109 beziehungsweise 139 US-Dollar. Einige Partner bieten sogar gleich zwei Behandlungen zum Preis von 199 US-Dollar an.

Erstmals mit dabei ist das Spa im wiedereröffneten Four Seasons Hotel and Residences at the Surf Club, das Ciel-Spa im neu eröffneten SLS Brickell Hotel sowie das erste Bamford Haybarn Spa in den USA im stylischen und zugleich ökologisch ausgerichteten 1 Hotel South Beach. Alle 42 teilnehmenden Partner stehen auf der Liste der Top-Spas in Amerika weit oben und verwöhnen Gäste mit luxuriösen Mani- und Pediküren, aufwendigen Gesichtsbehandlungen und Massagen aller Art.

Auch das Lapis Spa im Hotel Fontainebleau, das Biltmore Spa in Coral Gables oder das Palms Aveda Spa im Hotel The Palms sind wieder Teil des jährlichen Attraction Month und präsentieren attraktive Angebote.

Mehr Informationen zum Miami Spa Month und einen Überblick über alle Angebote und Teilnehmer finden Interessierte unter: www.MiamiSpaMonth.com

Foto: (c) Hotel Fontainebleau