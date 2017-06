Lindner Parkhotel & Spa feiert 1.200 Jahre Allgäu

Echte Lebensfreude, Heimatverbundenheit und Traditionsbewusstsein gehören zum Allgäu wie Berge, Trachten und deftige Küche. Und das schon seit 1.200 Jahren in Oberstaufen – denn dort liegt laut geschichtlichen Quellen der Geburtsort des Allgäu. In einer lateinischen Urkunde vom Februar 817 aus dem Weiler Zell tauchte zum allerersten Mal das Wort „Albgau“ auf. Der Name leitet sich vom althochdeutschen alb (Berg oder Bergwiese) und dem mittelhochdeutschen göu (Gebiet) ab und so bedeutet „Allgäu“ Berglandschaft.

Allgäuer Traditionen

Passend zum Jubiläum können sich die Gäste des traditionsbewussten Lindner Parkhotel & Spa in Oberstaufen in diesem Jahr zum Allgäuer „ausbilden“ lassen. Im Arrangement enthalten sind neben drei Übernachtungen inklusive Frühstück zahlreiche Allgäu-Lektionen wie das eigens vom Hotel angefertigte Dialekt-Wörterbüchlein, mit dem die Gäste „richtig schwätza“ lernen wie die echten Allgäuer. Ein Besuch im Heimatmuseum gehört ebenfalls zum Programm. Ursprünglich bewohnten „Strumpfwirker“ das Oberstaufener Bauernhaus aus dem Jahre 1788, das im Originalzustand erhalten geblieben ist. Heute erfahren die Besucher hier einiges über die Geschichte Oberstaufens sowie das frühere Leben und Arbeiten im Allgäu.

Ist man im Allgäu, ist eine Wanderung durch die Berge natürlich ein absolutes Muss. Mit Ilse Schubert steht den Gästen des Lindner Parkhotel & Spa eine Wanderexpertin zur Seite, die viel Wissenswertes über die Region und die hiesigen Kräuter und Kraftorte zu erzählen weiß. Wer danach etwas Entspannung nötig hat, findet diese im Bergwiesen Spa mit Panorama-Bergblick. Etwas Allgäu-Flair zum Mitnehmen gibt es zum Abschluss bei Trachten Strele, beim Allgäu-Arrangement sind zehn Prozent Rabatt inklusive.

„In drei Tagen ein Allgäuer“ – das Arrangement im Überblick

Drei Übernachtungen inklusive Frühstück

2 x Feinschmecker-Abendessen (5-Gang-Menü bzw. Themenbuffet)

1 x deftige Allgäuer Käsespätzle aus der Holzschüssel

1 x Eintritt in das Heimatmuseum

10 Prozent Rabatt bei Trachten Strele

1 x Auszeit auf der Quarzsandliege (ca. 20 Minuten)

Kleines Dialekt-Wörterbuch

Begrüßungsgetränk bei Anreise und Mineralwasser auf dem Zimmer

Kostenfreie Nutzung des Wellnessbereichs

Teilnahme am Fitness-, Sport- & Aktivprogramm

Das Arrangement ist pro Person im Doppelzimmer ab 349 Euro oder im Einzelzimmer ab 379 Euro buchbar bis zum 22.03.2018. Buchung und weitere Informationen unter www.lindner.de, telefonisch unter +49 8386-703–117, per E-Mail unter Reservierung.Parkhotel@lindner.de.