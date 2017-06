Leserreise: Golfen unter Palmen mit MS EUROPA 2

Hapag-Lloyd Cruises bringt LADY-GOLF-Leserinnen zu traumhaften Golfdestinationen in Asien. Die Reise startet am 21. April 2018 mit dem Flug von Deutschland nach Singapur. Von Singapur geht es mit der schicken MS EUROPA 2 direkt nach Kuala Lumpur, wo zwei sehr spannende 18-Loch-Plätze im Sujana Golf Club warten: der Palm Course, bei dem oft um die Ecke gespielt werden muss, und der Bunga Raya Course mit eher geraden Lagen. Nach einem Zwischenstop im malaysischen Porto Malai Langkawi geht es zum nächsten Golf-Highlight nach Phuket. Der Loch Palm Golf Club fasziniert mit der wunderbaren Aussicht auf die Natur und 18 Bahnen um einen künstlichen See. Danach wird auf der thailändischen Insel Ko Miang gewandert, bevor die Reisenden am 28. und 29. April auf See entspannen können. Nächster Stopp: der Shangri-La’s Golf & Country Club in Hambantota, eine 18-Loch-Anlage inmitten einer traditionellen Kokosplantage. 17 künstliche Seen passieren Spieler auf dem Weg ins Clubhaus. Endstation der Reise ist Colombo auf Sri Lanka. Nach einer Übernachtung an Bord, einer Nachtsafari durch den Zoo und dem Entspannen in einem Tageszimmer eines First-Class-Hotels, treten die Reisenden am 2. Mai den Flug nach Hause an und landen am 3. Mai wieder in Deutschland.

Golfpackage zum Einstiegspreis

Inkl. Flug ab /bis Deutschland, Unterbringung in einer Garantie-Veranda/Ocean Suite , Vollpension an Bord und Golfpaket mit persönlicher

Betreuung durch Golf-Professional Bettina Bensinger zum Preis ab 7.536 Euro.

Exklusiv nur für LADY GOLF-Leserinnen:

200 Euro Spa- und Getränkegutschein an Bord der EUROPA 2.

Hotline: Unter +49 40 307030 712 „Stichwort: Lady Golf“ werden die Buchungen entgegen genommen.

www.hl-cruises.de