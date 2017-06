Kamalaya: Awakening your Essential Self Retreat

Karina Stewart, Mitgründerin von Kamalaya auf Koh Samui und Meisterin der traditionellen chinesischen Medizin wird von August bis Oktober zwei Retreats in kleinen Gruppen unter dem Titel „Awakening your Essential Self“ anleiten. Die achttägigen Retreats, die vom 5.-13. August und vom 30. September bis 8. Oktober stattfinden, gehören zur neulancierten Serie von Retreats in kleiner Gruppe.

Mit über 30 Jahren Erfahrung in der asiatischen Heilkunst und den spirituellen Traditionen und mit einer ganzheitlichen Herangehensweise inspiriert Karina ihre Gäste dazu, sich selbst auf eine neue Weise zu entdecken. In der Gruppe und in einer individuellen Beratung lernen die Teilnehmer Gefühle zu entdecken und umzuwandeln, Gewohnheiten, die sie an einer erfüllenden Lebensweise hindern, loszulassen und ihr volles Potenzial durch einen Neustart zu entwickeln. Die Verpflegung ist auf das Programm abgestimmt, so dass die seelische Reinigung mit einer körperlichen Reinigung einher geht.

Inklusivleistungen (unter anderem): 8 Übernachtungen

Vollverpflegung Kamalaya’s Inspired Healthy Cuisin, inklusive Getränke (außer importierten Drinks und lkohol)

Flughafentransfer

7 tägliche Morgen-Meditationen mit Karina

14 Gruppen-Sessions

1x 90-minütige Einzelberatung mit Karina

60-minütige Vital Essence Oil Massage oder Thai Massage

3x 30 Minuten Far Infrarot Sauna

3x 30 Minuten Chi Nei Tsang und 2x 60 Minuten Chi Nei Tsang

1x 60 Minuten traditionelle asiatische Fußmassage, 1x 60 Minuten traditionelle asiatische Handmassage und 1x 60 Minuten indische Kopmassage

Nutzung der Pools, Dampfkabinen, Yoga und Fitness

Wellness Geschenktasche

Auf Wunsch Abendprogramm, zum Beispiel Film und Diskussion Für weitere Infos: reservations@kamalaya.com

www.kamalaya.com/awakening-retreat.htm

Foto: (c) Kamalaya Co.Ltd. All rights reserved. Picture by Johnny McGeorge