International Yoga Day: Yoga mit Dr. Ramakrishna im Krallerhof

Am 21. Juni 2017 wird der International Yoga Day begangen. Yoga-Anhänger auf der ganzen Welt sind eingeladen, an öffentlichen Yoga-Veranstaltungen an ausgewählten Plätzen teilzunehmen. Das Wellnesshotel „Der Krallerhof“ in Leogang hat eine lange Yoga-Tradition. Seit über zehn Jahren kommt Prof. Dr. Ramakrishna aus Indien in das Best Alpine Wellness Hotel, um den Gästen Yoga, Anamnesen und ganzheitliche Therapien „aus erster Hand“ anzubieten.

Am 21. Juni 2017 wird er den öffentlichen Yoga-Day an der Bergstation am Asitz leiten. In frischer Bergluft, mit einem herrlichen Ausblick auf die Bergwelt von Saalfelden-Leogang dürfen sich Yoga-Freunde auf ein außergewöhnliches Erlebnis freuen. Die Veranstaltung beginnt um 10 Uhr, die Auffahrt mit der Asitz-Kabinenbahn ist ab 9 Uhr möglich. Mitmachen können alle, die Yoga praktizieren oder an Yoga interessiert sind (also nicht nur Krallerhof-Gäste, sondern auch Gäste von anderen Hotels sowie Einheimische). Eine eigene Yogamatte sollte mitgebracht werden. Krallerhof-Gäste genießen den exklusiven Vorteil, in Vorbereitung auf den International Yoga Day bereits von 16. bis 20. Juni 2017 an Yoga mit Dr. Ramaskrishna im Hotel teilnehmen zu können (von 7.30 bis 9 Uhr sowie von 17 bis 19 Uhr). Es ist auch möglich, dass externe Gäste diese Trainings besuchen, jedoch ist eine Anmeldung erforderlich (Anmeldung in den beiden Tourismusbüros Saalfelden und Leogang oder unter info@saalfelden-leogang.at oder Tel. +43/(0)6582/70660).

Die herbstliche Ayurveda-Woche mit Prof. Dr. Ramakrishna im Krallerhof findet von 27. Oktober bis 5. November 2017 statt.

Foto: Berg der Sinne Asitz Chimsl – (c) Der Krallerhof