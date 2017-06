Aktionen zum Global Wellness Day

Am Samstag, 10. Juni, ist es wieder soweit: Wir feiern den Global Wellness Day! Damit ihr mitfeiern könnt, haben wir eine Auflistung der Aktionen in ganz Deutschland erstellt. Die ausführliche Beschreibung findet ihr auf der Homepage des Deutschen Wellness Verbands: wellnessverband.de/global_wellness_day/events_germany_2017.php

A-ROSA Sylt: Kostenfreies Aktiv- & Wohlfühlprogamm, Verkostung ausgewählter hauseigen hergestellter Superfoods sowie eine Auswahl an bereitgestellten Wellness Teesorten, Sonderpreise. 25992 List, Listlandstr. 11, Ansprechpartnerin: Olivia Janos, o.janos@a-rosa.de

AIDA Cruises: Programm auf allen 12 Schiffen der AIDA-Flotte mit Ernährungsberatung, Info-Vorträgen, Kursen, Detox Smoothies, Spezial-Aufgüssen, Gewinnspiel. 18055 Rostock, Am Strande 3d, Ansprechpartnerin: Anne Stüber, anne.stueber@aida.de

Das Ahlbeck Hotel & Spa: Kursangebote, Beratung, Präsentation, Führungen durch den Spa-Bereich, diverse Kurse. 17419 Ahlbeck, Dünenstr. 48, Ansprechpartnerin: Anja Raesch, anja.raesch@das-ahlbeck.de

Strandhotel Heringsdorf: Kursangebote, Workshops, Vernissage, Tagescocktail. 17424 Heringsdorf, Liehrstr. 10, Ansprechpartnerin: Sindy Hartig, wellness@strandhotel-heringsdorf.de

A-ROSA Travemünde: 23570 Lübeck, Außenallee 10, Ansprechpartnerin: Christel Reininghaus, c.reininghaus@a-rosa.de

TUI Cruises „Mein Schiff 1, 3, 5 und 6“: 20537 Hamburg, Anckelmannsplatz 1, Ansprechpartnerin: Martina Schumann, martina.schumann@spaconsulting-schumann.de

Hotel Esplanade Resort & Spa: Morgen-Lauf, Workshop, Entspannung. 15526 Bad Saarow, Seestraße 49. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bitte melden Sie sich dazu bis zum 05.06.2017 an der Spa-Rezeption an: 033631-432 8272 oder spa@esplanade-resort.de. Ansprechpartnerin: Anne Krüger, a.krueger@esplanade-resort.de

VitaSol Therme: Kostenlose Kursangebote für Gäste (Eintrittin die Therme kostenpflichtig). 32105 Bad Salzuflen, Extersche Str. 42, Ansprechpartnerin: Katharina Schmidthuis, k.schmidthuis@vitasol.de

Steigenberger Hotel und Spa: Kursangebote, Vorträge, kostenlos kleine Gläser Lassi im Pool- und Spa-Bereich. 31812 Bad Pyrmont, Heiligenangerstraße 2-4, Ansprechpartnerin: Gudrun Meyer, gudrun.meyer@bad-pyrmont.steigenberger.de

Hotel Deimann: Kursangebote, Vorträge. 57392 Schmallenberg, Alte Handelsstraße 5, Ansprechpartnerin: Michaela Nyhuis, spa@deimann.de

Kurgesellschaft Schlema: Kostenfreie Angebote für Bade- und Saunagäste im Gesundheitsbad ACTINON (Achtung: Der Eintritt in das Bad ist NICHT kostenfrei!). 08301 Bad Schlema, Richard-Friedrich-Boulevard 7, Ansprechpartnerin: Katja Morgenstern, kurinfo1@bad-schlema.de

Elldus Resort: Kursangebote, Wanderung. 09484 Oberwiesenthal, Werner-Seelenbinder-Str. 46, Ansprechpanrterin: Jennifer Tippner, tippner@elldus.de

Hotel Heinz: Kursangebote, Vorträge, Day-Spa Package. 56203 Höhr-Grenzhausen, Bergstr. 77, Ansprechpartnerin: Ira Bräuer, ira.braeuer@hotel-heinz.de

KissSalis Therme: Kostenfreie Angebote für Bade- und Saunagäste (Der Eintritt in das Bad ist NICHT kostenfrei). 97688 Bad Kissingen, Heiligenfleder Allee 16, Ansprechpartnerin: Franziska Leidner, franziska.leidner@kisssalis.de

Kurhotel an der Obermaintherme: Begrüßungspräsent für In-House Gäste auf den Zimmern (Wellnesstasche mit Terrabändern und Anleitung). 10% Nachlass auf alle am Global Wellness Day vor Ort gebuchten SPA-Anwendungen. Informationen zu Wellness und Gesundheit sowie den Grundlagen der Entspannung an 2 Rezeptionen. Kurangebote, Vorträge, Workshops. 96231 Bad Staffelstein, Am Kurpark 7, Ansprechpartnerin: Melina Bäuerlein, spa@kurhotel-staffelstein.de

Parfümerlie Multerer: Den ganzen Tag Führungen durch die Wellness- und Kosmetikräume. Kurzvorträge und Infos über das Saunieren, Hautgesundheit und Power-Plate. Gesundes Fingerfoood. 78713 Schramberg, Sulgauerstr. 54, Ansprechpartner: Dirk Jakubaschk, Dirk.Jakubaschk@gmx.de

Bergkristall Natur & Spa: BEWEI, kostenlose Körperanalyse aus dem Bewei Body Concept (jünger, straffer, schlanker) im Wert von 19,00 EUR. Kursangebote, Wanderung, Workshop. Alle Angebote sind für Sie kostenfrei. Um eine verbindliche Anmeldung wird gebeten (begrenzte Teilnehmerzahl!), Telefon +49(0)8386/9110. 87534 Oberstaufen, Willis 8, Ansprechpartnerin: Sabine Lingg, wellness@bergkristall.de