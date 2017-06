60 Jahre Jungbrunn

60 Jahre, drei Generationen, eine Vision – seit 1957 steht der Name Jungbrunn für Innovation, Mut, Experimentierfreudigkeit und außergewöhnlichen Style. Das Hotel im Tannheimer Tal vereinigt Tiroler Ursprünglichkeit und modernes Feriengefühl auf einzigartige Weise. Alpine Lebensart prägt die Atmosphäre des über fünf Jahrzehnte gewachsenen Domizils, das in Sachen Architektur und Design, Kulinarik und Spa-Erlebnis immer wieder neue und aufregende Akzente setzt.

Was 1957 mit einer Vision begann, entwickelte sich zu einer der spannendsten Erfolgsstorys im Tannheimer Tal: Allen Skeptikern zum Trotz bauten Elisabeth und Raimund Gutheinz damals in Eigenregie den ersten Skilift in Tannheim, um auch Winterurlauber in die Tiroler Ferienregion zu locken. Die Einweihung des Liftcafés wenige Jahre danach zeugte von ihrem guten Geschäftssinn und sorgte aufgrund der gewagten Architektur für einen kleinen Skandal im Dorf.

1975 folgte die Hoteleröffnung neben der namensgebenden „Jungbrunn-Quelle“, 1992 der Generationenwechsel. Als Juniorchef Markus und Ehefrau Ulrika 35 Jahre nach dem ersten Spatenstich für den Skilift übernehmen, steht die zukünftige Marschrichtung fest: 2006 wird das Jungbrunn als erstes Alpines Lifestyle Hotel für Anspruchsvolle positioniert, heute mit einem 7.000 Quadratmeter großen Spabereich und drei Restaurants.

Mit Marcel Gutheinz steht nun die dritte Generation in den Startlöchern – ganz im Sinn des progressiven Seniorchefs: „Seit 60 Jahren wird die Erfolgsgeschichte des Jungbrunn nun geschrieben und wir sind noch lang nicht am Ende. Das Tüfteln und Planen geht immerzu weiter, um auch in den nächsten 60 Jahren die einzigartige Jungbrunn-Qualität bieten zu können“, so Marcel Gutheinz.

Während der Jubiläumstage im Mai 2017 hatten langjährige Jungbrunn-Stammgäste die Möglichkeit, ein abwechslungsreiches Programm mit Besitzerfamilie Gutheinz zu erleben: Neben dem Begrüßungs-Event standen Wanderungen, Kutschfahrten, Weinverkostungen und verschiedene Themenabende auf dem Programm.

