Komm mit nach Paris

Ein wirklich außergewöhnliches Buch über Paris! Lass dich von Marco und Amelia, unseren Lonely-Planet-Scouts, entführen und unternimm mit ihnen abseits der Touristenpfade eine unvergessliche Reise durch Paris. Dieses Buch ist perfekt für jeden, der schon mal in Paris war, der eine Reise dorthin plant oder der einfach nur mehr über diese faszinierende Stadt erfahren möchte!

Noch zu Hause oder direkt in Paris kannst du die am besten gehüteten Geheimnisse der Stadt entdecken, viele unglaubliche Geschichten und coole Fakten erfahren. Finde heraus, wo du auf einem Dodo reiten kannst, wie der Eiffelturm angemalt wird, wo in Paris die historischen Unterhosen aufbewahrt werden und vieles mehr! Für Kinder ab 8 Jahren.

Gibt es übrigens auch für London und New York.

Verlag: Lonely Planet Deutschland, 2017,

103 Seiten

Preis: 12,99 €