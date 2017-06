Der neue Dumont direkt-Reiseführer ist klein, handlich, und randvoll mit Tipps rund um die Hansestadt. Mit großem Cityfaltplan

Die große Freiheit und das Tor zur weiten Welt sind für die Hamburger jeden Tag ganz nah, in ihrer Hafenstadt, wo sie Schiffe gucken, um die Alster joggen, Fischbrötchen essen und vor allem: leben und leben lassen.

Mit den 15 »Direkt-Kapiteln« des Reiseführers können Sie sich zwanglos unter die Hamburger mischen, direkt in das Stadtleben eintauchen und die Highlights und Hotspots kennenlernen: alte und neue Trendviertel, die Speicherstadt und die Elbphilharmonie, Kontorhäuser oder spannende Museen, Dolce Vita in Eppendorf oder Gay Life im Georgsviertel. In eigenen Kapiteln erfahren Sie, wo es sich in fremden Betten gut schläft, wo Sie glücklich satt werden …

Autor: Ralf Groschwitz

Verlag: DuMont Reiseverlag, 2017

Preis: 11,99 €