Rückblick auf das 4. NaturkosmetikCamp: Pioniere wahrer Schönheit

Vom 19.-21. Juni 2017 fand im Allgäu zum 4. Mal das NaturkosmetikCamp statt. Unter dem diesjährigen Motto „Pioniere wahrer Schönheit“ trafen Branchen-Newcomer auf Pioniere der Naturkosmetik aus verschiedenen Unternehmensbereichen. Veranstalter Wolfgang Falkner und sein Team sorgten auch dieses Jahr wieder für ein einfallsreiches Rahmenprogramm. So probierten sich die Teilnehmer nach dem offiziellen Start und der Begrüßung während der „Eat & Beat“ Party durch verschiedene Essstationen in der Küche und genossen die frisch und live vor ihnen zubereiteten Speisen, während sie alte Bekannte und neue Gesichter trafen. Austausch und der ausgewogene Teilnehmer-Mix stehen weiterhin im Vordergrund der Veranstaltung im BarCamp-Prinzip. Newcomer der Branche treffen auf Pioniere der Naturkosmetik, Händler auf Hersteller, Kommunikationsexperten auf Blogger und Journalisten. Auch dieses Jahr machten die unterschiedlichen Teilnehmer aus verschiedenen Unternehmensbereichen das NaturkosmetikCamp so einzigartig und erlebnisreich.

Neuer Session-Modus

Tag zwei startete direkt mit den ersten spannenden Sessions. Die Themen wurden dieses Jahr erstmals in Frageform eingereicht, die dann in den jeweiligen Sessions von Themeneinreichern und Zuhörern gemeinsam diskutiert und beantwortet wurden. Insgesamt fanden 18 Themen parallel in drei Räumen statt. Die Ergebnisse aller Sessions zusammengefasst in Thesenform sind unter folgendem Link zu finden: www.naturkosmetikcamp.com/2017

Anregender Motto-Talk und inspirierende Keynote

Beim Motto-Talk am Dienstag haben sich die Pioniere der Naturkosmetik und die „jungen Wilden“ der Branche den Fragen der Moderatoren gestellt. Mit dabei: Ute Leube von Primavera, Bettina Wyciok von Weleda, Maria Pieper von Marías, Dietmar Wolz von der Bahnhofsapotheke in Kempten, Felix Ermer von Brooklyn Soap Company und Christina Roth von Und Gretel. Fazit: Beide Seiten können viel voneinander lernen und haben sich über Chancen und Herausforderungen in der Branche heute und damals ausgetauscht. Eines der Highlights der Veranstaltung war die Keynote von Sonja Schiff. Die Alternswissenschaftlerin sprach mit viel Herzblut über den Einstieg in ihren Beruf als Altenpflegerin und was sie von alten Menschen über das Leben, die Schönheit und das Älterwerden gelernt hat.

Die 130 Teilnehmer und Veranstalter haben nach 3 Tagen Camp, 18 spannenden Sessions und inspirierenden Vorträgen glücklich die Heimreise angetreten. Auch der Veranstalter des NaturkosmetikCamps, Wolfgang Falkner war vollstens zufrieden.

Einstimmung mit Alphornbläsern vorm Panoramahotel Oberjoch Veranstalter Wolfgang Falkner All Organic Treasures im Ausstellerbereich Gharieni im Ausstellerbereich Marías im Ausstellerbereich Primavera im Ausstellerbereich Motto-Talk mit den Pionieren und den jungen Wilden der Naturkosmetik Wolfgang Falkner und Henrik Schuster bei ihrer Session Keynote-Vortrag von Sonja Schiff Schönheit ist… Der Session-Plan Das Team des NaturkosmetikCamps

Save the Date:

Das fünfjährige Jubiläum des NaturkosmetikCamp findet im Juni 2018 im Landgut Stober der Familie Borsig in Brandenburg, 20 km westlich von Berlin, statt.

NaturkosmetikCamp 2018

Wann: 22.-24. Juni 2018

Anmeldestart: 01. Februar 2018

Wo: Landgut Stober, Brandenburg

www.naturkosmetikcamp.com

Titelbild: NaturkosmetikCamp / Dirk Holst, www.dhstudio.de