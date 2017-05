Wellnesshotel Auerhahn: Ein Bett im Quantenfeld

Sie fühlen sich antriebslos, ohne Energie? Dann sollten Sie ein paar Tage im Schwarzwald verbringen. Das Wellnesshotel Auerhahn bietet neues Wohlbefinden basierend auf Quantentechnologie. Sascha Bostan von SPA inside hat die neue Technologie vor Ort ausprobiert und kam energiegeladen zurück.

Bei den Zwergen hinter den sieben Bergen … ein wenig fühlt man sich an das Märchen von Schneewittchen erinnert, während man die tannen- und fichtengesäumten Straßen des Schwarzwaldes entlangfährt. Mein Ziel: Das Wellnesshotel Auerhahn, welches idyllisch am Ufer des Schluchsees liegt, dem größten See des Schwarzwaldes. Seit 1993 führt das Ehepaar Renate und Ferdinand Thoma den Auerhahn. Die beiden sind echte Wellness-Spezialisten, können eine Heilpraktiker-Ausbildung vorweisen und sind für ihre Innovationen in Sachen Gesundheit weit über die Region hinaus bekannt. Ihre neuestes Angebot heißt: Erholsame Nachtruhe im Quantenfeld.

Störungsfreie Nachtruhe

Schon bei meinem ersten Besuch im Wellnesshotel Auerhahn vor einigen Jahren war ich erstaunt über die Konsequenz und Ernsthaftigkeit, mit der das Thema Gesundheit und Wohlbefinden von Familie Thoma angegangen wurde, lange bevor der Begriff Ganzheitlichkeit in aller Munde war. Gesundes und ausgewogenes Essen, zubereitet aus regionalen Lebensmitteln, auf Wunsch basische Ernährung … und natürlich ist die Küche auch auf Allergiker und Menschen mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten spezialisiert.

Klick, klack, klick, klack – gerade startet eine Nordic-Walking-Gruppe in Richtung Wald. Stimmt, auch das tägliche Aktivprogramm im Auerhahn ist sensationell: Wassergymnastik, Wandertouren, Schneeschuhwanderungen, Yoga, Aerobic, Fantasiereisen, Meditation und progressive Muskelentspannung – es ist echt für jeden etwas dabei. Mein Spaziergang rund um den Schluchsee muss allerdings heute noch etwas warten, denn ich will im Hotel eine neue Errungenschaft testen: die Qi-Motion-Lounge. In der Lounge sorgt innovative Quantentechnologie dafür, dass unser Energiedepot wieder aufgefüllt wird. Die dafür eingesetzten Qi-Quant-Produkte erzeugen stromfreistabile Quantenfelder mit einem natürlichen Frequenzspektrum und können somit energetische Defizite, beispielsweise durch Elektrosmog hervorgerufen, in den Körperzellen ausgleichen. Wer mag, kann sich eine mobile Regenerationsplatte auch unter sein Bett schieben lassen – für einen ungestörten Tiefschlaf statt im Korn- ganz modern

im Quantenfeld, in energetisch reiner Schwarzwaldluft

Für wen ist das Wellnesshotel Auerhahn am Schluchsee zu empfehlen?

Wer sich aktiv in der Natur erholen will, fasten oder abnehmen möchte, ist hier am Schluchsee im Südschwarzwald bei Familie Thoma genau richtig.

Was ist das Besondere an diesem Haus?

Man setzt im Auerhahn konsequent in allen Bereichen auf das körperliche und psychische Wohlbefinden und die Gesundheit der Gäste. Das fängt beim Essen an und hört bei der selbst produzierten Kosmetik auf. Dabei kümmern sich neben den Mitarbeitern auch Renate und Ferdinand Thoma persönlich um die Gäste, nicht zuletzt herrscht deshalb so eine herzliche und sehr familiäre Stimmung im gesamten Hotel.

Gibt es einen Wermutstropfen?

Das Haus ist immer super gebucht und hat aufgrund seiner tollen Wellnessangebote viele Fans. Dennoch könnten Zimmer und Badebereich eine Auffrischung vertragen.

WELLNESSHOTEL AUERHAHN

Das Hotel liegt nicht weit von Freiburg entfernt am Schluchsee auf rund 1000 Höhenmetern.

www.auerhahn.net

Foto: Salzruheraum, Wellnesshotel Auerhahn