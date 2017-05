Verlosung: Ein Stück Himmel im Allgäu – Sonnenalp Resort

Das 5-Sterne-Hotel Sonnenalp in Ofterschwang im Allgäu begeistert mit herzlich-familiärer Gastfreundschaft, gelebter Tradition und Pioniergeist. Über vier Generationen verwandelte sich das fast 100 Jahre alte Haus von Familie Fäßler zum Luxusdomizil mit Sternerestaurant. Gerade wurden alle Zimmer und Suiten neu resoviert und auf Hochglanz poliert. Darüber hinaus verführen die Bergfeuer-Stube, eine neugestaltete Buffetwelt im Hauptrestaurant, eine Kamin- und Weinbar sowie ein neues Grillrestaurant zum Genießen. Die Sonnenalp ist ein Urlaubsparadies für alle Generationen und punktet mit vielfältigen Angeboten: von der längsten Hotelshoppingmeile bis hin zur größten Hotelskischule des Landes. Der einzigartige Logenplatz, umgeben von Wiesen und Bergen, ermöglicht ganzjährig sportliche Ausfl üge. Besonders Golfer kommen auf den beiden 18-Loch-Golfplätzen Sonnenalp und Oberallgäu sowie der Neun-Loch-Anlage Gundelsberg in unmittelbarer Umgebung auf ihre Kosten. Sie schätzen die jahrzehntelange Expertise des Hauses, das den Golfsport bereits in den 70er Jahren in die Region brachte. Zum 40. Geburtstag in diesem Jahr wartet der Golfplatz Sonnenalp mit einem neu erbauten Driving-Range-Gebäude einschließlich Rasenabschlägen und neu angelegten Wegen auf.

Zwei Restaurants verwöhnen die Spieler kulinarisch. Ein Team aus Golf-Pros und Ärzten steht für die golftechnische und medizinische Betreuung zur Verfügung.

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen (inkl. Halbpension) im Doppelzimmer, Schulter-Nacken-Massage und ein 18-Loch-Greenfee an einem Platz Ihrer Wahl pro Person, zusätzlich zur Nutzung des 10 000 m² In- und Outdoor-Spa des Sonnenalp Resort im Allgäu.

