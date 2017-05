SPA Star 2017: Das sind die Gewinner

Zum zweiten Mal sind die SPA Stars verliehen worden. Ausgezeichnet wurden sechs Hotels in sechs Kategorien. Zudem wurde erstmals ein Special Award verliehen. Im Rahmen des Spa Life International Kongresses im Hotel an der Therme in Bad Orb hatte der Verlag redspa media (u.a. SPA inside, LADY GOLF) zu einem Dinner eingeladen, bei dem die Häuser ihre Trophäe entgegen nehmen durften.

Das sind die Gewinner:

Kategorie Newcomer: Landhotel Voshövel

Statement der Jury:

Das Landhotel Voshövel hat den ersten Platz in der Kategorie Newcomer abgestaubt, denn das Konzept des Livingroom Spas bringt die gemütliche Couch, auf der wir uns alle zuhause am liebsten entspannen, in’s Spa. Es gibt also verschiedene Wohnzimmer im Livingroom Spa und nicht nur die dazu passende Aufforderung „Denken Sie einfach mal an nichts“ ist äußerst erfrischend – auch der Webauftritt schafft es, ein Gefühl für das Haus zu vermitteln und macht große Lust auf Wellness im Ruhrgebiet!

Nominiert waren außerdem: Das Graseck, Hotel Chalet Mirabell