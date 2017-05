Kemi-Schneeschloss: Ab 2018 auch im Sommer offen

Kemi, eine Stadt an der Nordküste des Golfs von Botten, lädt das ganze Jahr über zu einzigartigen arktischen Erlebnissen ein. Die Hauptattraktion ist das Schneeschloss, das zur Gänze aus Meerwasser hergestellt wird. Eine Nacht in dem preisgekrönten Schneehotel ist ein unvergessliches Erlebnis.

Von Aurora-Abenteuern bis zum Erlebnis der Mitternachtssonne

Kemi ist als Winterreiseziel bekannt und sorgt dafür, dass es in jeder Saison viele Sehenswürdigkeiten und Aktivitäten in der Stadt gibt. Kemi ist eine kleine Stadt mit verschiedenen Veranstaltungen; sie bietet viel Platz, Ruhe und Stille an. Das Meer mit dem charmanten Archipel gefriert im Winter und lädt im Sommer zur Magie der weißen Nächte ein. Die Insel der arktischen Abenteuer lädt von August bis Mai zu den Aurora Abenteuern und zur Bewunderung der Mitternachtssonne während der Sommermonate ein. Im Sommer erreichen Sie die Insel mit dem Boot und im Winter mit dem Schneemobil. Auf der Insel der arktischen Abenteuer finden Sie eine ganze Reihe von Programmen – je nach Jahreszeit kann es eine Cross-Country Fahrradtour, Fischen, Ausflüge zum Sammeln von Beeren und Pilze, Schneeschuhwandern oder die Bewunderung der Nordlichter sein.

Ein ganz wichtiger Teil der finnischen Tradition ist die Sauna, und genau das ist es, wozu die Insel Hut Reisende einlädt. Die an der Küste gelegenen Glas-Villen sind neue und zusätzliche Unterkunftsmöglichkeiten. Sie bieten einen hervorragenden Ausblick auf den Golf von Botten.

Eis-Skulpturen auch im Sommer

Das einzigartige Schneeschloss in Kemi verzaubert seit seiner Eröffnung im Jahr 1996 seine Besucher. Ab 2018 können die exotischen Figuren aus Schnee und Eis auch im Sommer bewundert werden, wenn LimuLinna ein ganzjähriges Reiseziel wird. „Wir wollen noch nicht alle Attraktionen enthüllen, aber eines können wir schon sagen: „Sie können Eisskulpturen bestaunen und auch im Sommer eine Mahlzeit am Tisch aus Eis genießen“, sagt Noora Barria von Kemi Tourismus.

Weitere Infos: www.visitkemi.fi/de