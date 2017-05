LADY GOLF: Alles neu macht der Mai

… macht die Seele frisch und frei.“ Ganz nach dem bekannten Volkslied von Hermann Adam von Kamp dachten wir, dass jetzt auch für unser Magazin LADY GOLF der richtige Zeitpunkt für ein frisches Erscheinungsbild ist. Et voilà! Pünktlich zum fünften Geburtstag können Sie das Ergebnis in den Händen halten: Das neue Heft ist soeben druckfrisch erschienen. Abonnenten des Wellness-Reise-Magazins SPA inside erhalten es kostenlos. Hier steht, wie Sie es bestellen können.

Ich hoffe, dass Sie vom neuen Design genauso begeistert sind wie unser Team. Den Babyschühchen entwachsen, wirkt LADY GOLF jetzt spritziger, femininer und bleibt dabei gewohnt sportlich. Auch an der Fülle an Informationen (Golf, Reise, Mode, Beauty, Fitness …) hat sich nichts geändert. Einzig, dass wir jetzt vielleicht noch ein wenig mehr aus dem Nähkästchen plaudern (zu erkennen an den Zitaten, die Sie über das Heft verteilt finden). Nach wie vor reisen wir für Sie quer durch die Lande, immer auf der Suche nach reizvollen Golf-Reisezielen.

Dass es nicht unbedingt auf die Entfernung des Urlaubsorts ankommt, haben wir wieder einmal ganz bewusst beim Arbeiten an der aktuellen Ausgabe erfahren. Ob das Gasteinertal in Österreich oder die Nordseeinsel Sylt – beide Regionen üben ihre eigene Faszination aus. Und bieten eine majestätische Kulisse für das Golfvergnügen. Einmal ist es die imposante Bergwelt des Salzburger Landes, bei Deutschlands nördlichster Insel sind es Nordsee und Dünen. Jetzt liegt es an Ihnen, sich zu entscheiden: Berge oder Meer? Mehr über die Themen im aktuellen Heft finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen genussvollen Golfsommer 2017.

Herzlichst Ihre



Christina Feser

Chefredakteurin LADY GOLF