Duftstars 2017: Diese Parfums haben gewonnen

And the winners are … In Berlin sind die Duftstars 2017 an die besten Parfums verliehen worden. Promis und Branchenvertreter verfolgten die von Barbara Schöneberger moderierte Gala im Kraftwerk.

Die Gewinner 2017

Kategorie: Lifestyle Herren

David Beckham – Beyond forever

Kategorie: Klassiker Herren

Dior – Dior Homme

Kategorie: Exklusiv Herren

BVLGARI – Man Black Orient

Kategorie: Publikumspreis Herren

Paco Rabanne 1 Million Privé

Kategorie: Prestige Herren

Prada – L’Homme Prada

Kategorie: Artistic Independent Perfume

Oliver & Co. Perfumes – Ambergreen für Frauen und Männer

Kategorie: Klassiker Damen

Hermes Parfum – Un Jardin sur Le Nil

Kategorie: Exklusiv Damen

Hermes Parfum – Galop D’Hermes

Kategorie: Publikumspreis Damen

Hugo Boss – The Scent for her

Kategorie: Beste Out-of-home Activation

Chanel – Coco Mademoiselle

Kategorie: Bestes Flacon-Design

Alaïa – Blanche

Kategorie: Beste Print-Anzeige

Dior – J’Adore

Kategorie: Bester TV-Spot

Jean Paul Gaultier – Classique / Le Male

Kategorie: Prestige Damen

Guerlain – Mon Guerlain