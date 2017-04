Zeit für Meer: Mazagan Beach & Golf Resort

Ein sieben Kilometer langer Strand und ein Resort, das bereits eine Destination in sich ist: Das Mazagan Beach & Golf Resort befindet sich an der marokkanischen Atlantikküste und bietet neben 500 Zimmern und Suiten nicht nur ein 2.000 Quadratmeter großes Spa und einen 18-Loch Linksgolfplatz, sondern in den Sommermonaten auch 16 Restaurants und Bars. Mit dem Angebot Summer Offer können Urlauber das marokkanische Resort erleben und zusätzlich sparen.

Die Anzahl an Restaurants variiert im Mazagan Beach & Golf Resort je nach Saison. Ganzjährig können Gäste im Morjana oder marokkanische Gerichte probieren. In den warmen Sommermonaten laden zudem die Strandrestaurants ein, sich mit Blick auf das Meer kulinarisch zu stärken. DJ´s, spanische Tapas, fruchtige Cocktails und Day Beds zum Entspannen bringen im Chiringuito Beach Club einen Hauch Ibiza nach Marokko. Italienische Delikatessen stehen au Feu de Bois auf der Speisekarte, Steaks und andere Grillspezialitäten im angrenzenden Beach Barbecue.

Ein besonderes Highlight, ein kleines Stück vom Strand entfernt: Eine kleine Farm des Resorts, umgeben von bunten Blumen und Sträuchern. Inmitten dieses beschaulichen Platzes ist in den Sommermonaten ein Berberzelt aufgestellt und über offenem Feuer werden typisch marokkanisch Mezze, Couscous und Tajine gegart. In diesem -Ambiente genießen Gäste saisonale Produkte aus dem Al Firma Garten, während eine Bauchtänzerin, die zu landestypischen Melodien tanzt, musikalisch durch den Abend führt.

Summer Offer 2017 (Mindestaufenthalt 3 Nächte)

– 3 Nächte zum Preis von 2 Nächten (bzw. 6=4 oder 9=6)

– Unterkunft inkl. Frühstück (in den Buffetrestaurants Market Place und Olives Restaurant) für 2 Erwachsene und 2 Kinder

– Sammeltransfer von/nach Flughafen Casablanca nach vereinbartem Shuttle Service

– Zutritt zum Casino, Nachtclub und Wellness- sowie Freizeitaktivitäten wie Fitness und Tennis

– Zutritt zu den drei Kids Clubs: Baby Club, Kids Club sowie Rush Club

– Das Angebot enthält nicht die Touristensteuer (49.50 MAD (ca. 4.60 Euro) pro Erwachsenem/Tag)

Ab-Preis: 2.200 MAD (ca. 204 EUR) im Zeitraum 01. bis 23. Juni 2017, respektive 2.650 MAD (ca. 246 EUR) im Zeitraum 01. Juli bis 31. August 2017. Die Preise verstehen sich jeweils pro Zimmer/Nacht in einem Pool View Room. Das Angebot ist ab sofort bis einschließlich 30. Juni 2017 für einen Aufenthalt zwischen dem 01. Juni und 31. August 2017 buchbar. Blackoutdates: 24. bis 30. Juni 2017.

Reservierungen sind per Mail an reservations@mazaganbeachresort.com sowie telefonisch unter +212 523 38 80 80 möglich.

www.mazaganbeachresort.com