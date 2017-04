Wellness in British Columbia: Nimmo Bay Wilderness Resort

Als ob die Umgebung nicht schon Wellness genug wäre: Der außerhalb der Tropen mit 3,6 Hektar größte, verbleibende Regenwald auf der Welt, reinstes Wasser, das sich von umliegenden Jahrtausende alten Gletschern speist, frische Luft, durchtränkt von den Salzdämpfen des Nordwestpazifiks und eine Abgeschiedenheit, die bereits bei Ankunft einen Zustand der Tiefenenstpannung herbeiführt. Zum Auftakt dieser Saison präsentieren Familie Murray und das Team des Nimmo Bay Resorts neue Annehmlichkeiten wie die elegant-rustikale Outdoor-Lounge an der Bucht, sowie ein tief im Wald eingebettetes Holzhäuschen für Massage-Sessions, um das „Heimkommen“ in der Wildnis noch süßer zu gestalten.

Die nur auf dem Luftweg erreichbare Eco-Lodge im Great Bear Rainforest British Columbias bietet dabei die Ausgangsbasis für die Erkundung eines der seltensten Ökosysteme der Welt, verbunden mit Abenteuern und Aktivitäten, die einem jeden Besucher aus der Zivilisation in Erinnerung bleiben dürften.

Nimmo Bay liegt inmitten eines Wildtierkorridors sowie Haupt-Einzugsgebiets für Meerestiere wie Wale und Delphine. Die Natur wartet hier buchstäblich vor der Haustür und lässt sich auf vielerlei Arten erleben: früh am Morgen durch den geheimnisvollen Nebel gleitend um Bären vom Kajak aus zu beobachten, in einem der Zodiac Boote an die Futterstelle von Buckel- und Killerwalen sausend, oder auf dem Stand Up Paddle Board, vorbei an den auf Felsen Sonne tankenden Seelöwen. Wer an Land durch die Wildnis streifen möchte, unternimmt eine Wanderung durch den Regenwald, oder wird per Boot zu einer der abgelegenen Buchten in der Umgebung gebracht – Ausgangspunkt für einen Ausflug zu einem einsamen See oder Strand, wo der Lunch dann als Gourmet-Picknick mit hausgemachten Köstlichkeiten aus Nimmo Bays Küche serviert wird.

Noch mehr „Himmel auf Erden“ in der Wildnis kann neben dem Outdoor-Jacuzzi am Wasserfall und der dazugehörigen Outdoor-Dusche im Regenwald nun nur noch der neue Massageraum im Regenwald verheißen. Nimmo Bays Massagetherapeutinnen und Yoga-Lehrerinnen versprechen Linderung und Wohltaten nach einem ereignis- und bewegungsreichen Tag in der Natur.

Am Abend versammeln sich alle Gäste dann zum Aperitif um das Lagerfeuer auf dem schwebenden Steg, bevor sie zu einem mehrgängigen West-Coast-Menü an der Familientafel gerufen werden. Dieses wird vornehmlich aus einheimischen, sowie aus nachhaltigen Quellen bezogenen Produkten zubereitet und von Weinen aus British Columbia begleitet. Morgens lockt der Duft frisch gebackener Zimtschnecken zu einem Frühstück deluxe, frisch gepresste Säfte und Smoothies inklusive.

Preis pro Person und Tag für einen Aufenthalt im Nimmo Bay Wilderness Resort: ab $ 1.895 inklusive Mahlzeiten, geführten Aktivitäten an Land und auf dem Wasser, Transfers im Wasserflugzeug von und nach Port Hardy im Norden von Vancouver Island; Preis für Helikopter-Ausflüge auf Anfrage, je nach Teilnehmerzahl. Mehr Informationen gibt es auf nimmobay.com

Fotos: (c) Nimmo Bay Wilderness Resort

In der aktuellen SPA inside (März/April 2017) gibt es mehr über Bristish Columbia. Auch als E-Paper erhältlich.