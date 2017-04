Romantik Hotel im Weissen Rössl: Frühling am See

Wir leben in bewegten Zeiten: Meetings, Abgabefristen, Konferenzschaltungen. Die Kinder vom Sport abholen, zum Einkaufen hetzen und ja nicht den Geburtstag der Schwiegermutter vergessen. Ein dicht gedrängter Terminkalender ist für viele von uns Alltag – und der ist mitunter recht hektisch. Manchmal vergisst man dabei ein wenig sich selbst. Da ist es gut, einen Platz zu haben, an dem man auftanken und neue Kraft schöpfen kann. Ein Ort, der Seele und Körper wieder in Einklang bringt und neue Energie spendet.

Das Spa im See ist so ein spezieller Ort. Direkt am Ufer des Wolfgangsees, umgeben von einer herrlichen Bergkulisse, relaxen die Gäste des Romantikhotel im Weissen Rössl im ersten schwimmenden Whirlpool der Welt oder ziehen ein paar Bahnen im beheizten Seebad. Nach dem Aufguss in der Panoramasauna schweift der Blick vom Ruheraum hinaus über den glitzernden See. Das Schönheitskonzept des Hauses verbindet viel Gutes aus der Natur mit exklusiven Pflegeprodukten: Kräuter, Zirbe, Honig und Salze sind die Basis dieser alpinen Wellness. Sool, das reine Salzquellwasser, das ganz in der Nähe von Bad Ischl schon seit Jahrhunderten aus dem Boden sprudelt, kommt im Sole-Dampfbad zur Anwendung. Reines Salz wird auch für die Peelings und Körperbehandlungen verwendet. Revitalisierende Behandlungen und kostbare Pflegeprodukte sorgen für neue Energie und wirken auf das Äußere ebenso, wie auf die Sinne. Im Spa & Beauty Bereich genießen Rössl-Gäste „Wellness à la Carte“. Die Anwendungen wählt man bereits bequem von zu Hause aus oder gleich nach der Anreise. Das Spa & Beauty Team sind Spezialisten, wenn es um Entspannung und Schönheit geht und berät fachkundig bei der Auswahl. Je nach Anzahl der gebuchten Übernachtungen sind ein, zwei oder drei Treatments bereits im Preis inbegriffen.

Wellness Tipp: Rössl Wellness

2 Übernachtungen im Doppelzimmer mit Rössl-Frühstückserlebnis

Begrüßungsgeschenk am Zimmer

Rössl-Pension – 4 Gang Rössl Wahlmenü

Zeit für Sie – Gesichtspflege – ausgleichende und aufbauende Basispflege 60 min

Zeit für Ihn – Men’s fresh up und eine Relax Rückenmassage 60 min

Täglich Entspannung im Spa mit schwimmendem Seebad und Whirlpool und atemberaubendem Seeblick

ab Euro 349,00 pro Person im Doppelzimmer mit Balkon

Buchungskontakt:

Romantik Hotel Im Weissen Rössl am Wolfgangsee, Markt 74, A- 5360 St. Wolfgang Telefon + 43-6138 2306-0 welcome@weissesroessl.at, www.weissesroessl.at

Foto: (c) Romantik Hotel Im Weissen Rössl