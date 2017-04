Regent Seven Seas Cruises: Neues Wellness-Programm

Regent Seven Seas Cruises, die wohl luxuriösesten Flotte auf den sieben Weltmeeren, präsentiert zusammen mit den Wohlfühl-Tempeln des Canyon Ranch SpaClub das neue Programm Seven Seas Wellness für holistisches Wohlbefinden, das Körper und Geist gleichermaßen anspricht. Debütieren wird Seven Seas Wellness diesen Sommer auf den Mittelmeer-Kreuzfahrten an Bord der Seven Seas Voyager und verbindet eine neue Reihe von Wellness-Landausflügen mit einer Auswahl an revitalisierenden Canyon Ranch SpaClub-Angeboten.

Gäste, die sich für eine Seven Seas Wellness-Erfahrung entscheiden, kommen in den Genuss eines auf Wellness abgestimmten Landausflugs aus einer Auswahl von mehr als zehn Optionen in einigen der aufregendsten Destinationen entlang des Mittelmeers. Als Ergänzung dieses einzigartigen, Körper und Geist bereichernden Erlebnisses können sie aus einer von fünf 50-minütigen Canyon Ranch Spa-Behandlungen wählen: World of Relief Body Buff, Tangle Me Up Wrap, Ocean Scrub, Sole Rejuvenation und Vitamin Infusion Facial.

Einige Highlights des Seven Seas Wellness-Programms beinhalten:

• Marseille, Frankreich – Ein privater Tai Chi Kurs im Hofgarten des Pharo Palace. Der Palast aus dem 19. Jahrhundert ist auf einem Kap über dem Meer erbaut und bietet einen atemberaubenden Ausblick, während die Gäste ihr Chi mit dieser antiken chinesischen Kampfkunst zentrieren lernen.

• Sorrento, Italien – Gäste können in die Erholsamkeit der hydrothermalen Quellen der Stufe di Nerone-Therme eintauchen und die berühmten Phlegräischen Felder am Fuße des Vesuv besuchen. Die große Caldera beeindruckt mit ihrer vulkanischen Aktivität, während die Gäste sich zurücklehnen und Wellnesstraditionen genießen, die auf die alten Römer zurückgehen.

• Venedig, Italien – Um auch den Geruchssinn nicht zu vernachlässigen, können Gäste eine neue Attraktion in der Lagunenstadt besuchen, die sich der venezianischen Tradition der Parfümherstellung widmet, nämlich das Museum im Palazzo Mocenigo. Dort erfahren sie, wie Düfte Emotionen beeinflussen können und sie erhalten die Gelegenheit, ihren ganz persönlichen Duft für zu Hause zu kreieren.

• Athen, Griechenland – Schwimmen, schnorcheln und sich im hydrothermalen und mineralischen Wasser des Vouliagmeni-Sees treiben lassen – ein erfrischendes Zen-Erlebnis vor einer einmaligen Kulisse. Anschließend genießen die Gäste eine spirituelle Yoga-Sitzung an einem abgeschiedenen Fleckchen auf dem Faskomilia-Hügel mit Blick über den See.

Das Wellness-Programm an Bord der Seven Seas Voyager ist auf den Kreuzfahrten mit sieben bis zehn Übernachtungen im Mittelmeer von Mai bis September 2017 verfügbar (ausgenommen ist die Kreuzfahrt am 25. Juli 2017). Der Aufpreis pro Landausflug und Spa-Behandlung beträgt im Paket circa 277 Euro. Das neue Programm wird ab April 2017 zur Reservierung verfügbar sein.

Weitere Infos unter: www.rssc.com

Foto: ©Regent Seven Seas Cruises