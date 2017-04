Mein Schiff 6: Wohlfühlschiff wird in Hamburg getauft

Der Tauftermin des sechsten Wohlfühlschiffs von TUI Cruises steht fest: Die Mein Schiff 6 wird am 01. Juni 2017 in Hamburg getauft. Es folgt eine Tauffahrt, die am 03. Juni 2017 in Kiel endet. Weitere Informationen zur Taufe, ob das Schiff an der Pier oder auf dem Wasser getauft und wer die Taufpatin sein wird, gibt die Hamburger Kreuzfahrtreederei zu einem späteren Zeitpunkt bekannt.

Die Mein Schiff 6 ist nach der Tauf- und Jungfernfahrt bis Mitte August 2017 in der Ostsee mit Baltikum sowie im Nordland unterwegs. Im Anschluss startet in Hamburg die Reise der Mein Schiff 6 nach New York. Ab September 2017 kreuzt der jüngste Flottenzuwachs dann in den Vereinigte Staaten von Amerika und Kanada. Ab/bis Bayonne (New York) fährt die Mein Schiff 6 auf zwei unterschiedlichen zehn- und elftägigen Routen. Ab November 2017 fährt sie dann in Mittelamerika.

Preisbeispiele

New York mit Kanada

Die zehntägige Reise New York mit Kanada vom 05. bis 15. September 2017 mit der Mein Schiff 6 ab/bis Bayonne (New York), über Boston, Bar Harbor, Sydney und Halifax, mit Premium Alles Inklusive kostet bei Doppelbelegung in einer Innenkabine ab 1.678 Euro pro Person, inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 2.678 Euro pro Person. Frühbucher erhalten bis zum 31.01.2017 noch eine Ermäßigung (limitiertes Kontingent).

New York mit Bahamas

Die elftägige Reise New York mit Bahamas vom 15. bis 26. September 2017 mit der Mein Schiff 6 ab/bis Bayonne (New York), über Norfolk, Charleston, Port Canaveral, Miami und Bahamas, mit Premium Alles Inklusive kostet bei Doppelbelegung in einer Innenkabine ab 1.898 Euro pro Person, inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 2.898 Euro pro Person. Frühbucher erhalten bis zum 31.01.2017 noch eine Ermäßigung (limitiertes Kontingent).

Mittelamerika ab/bis Dom. Republik oder Jamaika

Die vierzehntägige Reise Mittelamerika ab/bis Dom. Republik oder Jamaika von Mitte November 2017 bis Ende März 2018, ab/bis La Romana oder Montego Bay mit Ocho Rios, Cozumel, Belize, Roatán, Puerto Limón, Colón, Cartagena, Santo Domingo, mit Premium Alles Inklusive kostet bei Doppelbelegung in einer Innenkabine ab 1.948 Euro pro Person, inklusive Flug ab/bis Deutschland ab 3.128 Euro pro Person. Frühbucher erhalten bis zum 31.05.2017 noch eine Ermäßigung (limitiertes Kontingent).

Website: www.tuicruises.com

Auf nach Hamburg: Wer bei der Taufe mit dabei sein möchte, der kann sich in der kommenden Ausgabe der SPA inside für einen Kurzurlaub in der Metropole inspirieren lassen. Ab 02. Mai im Handel.