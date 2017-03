Villa Vitalis: Auszeit in Österreich zu gewinnen

Das Wellness-Reise-Magazin SPA inside verlost eine gesunde Auszeit im Medical Health & SPA Hotel Villa Vitalis in Oberösterreich.

Ernährung, Bewegung und Entspannung sind die Grundpfeiler des Villa Vitalis Med Concepts. Bei zahlreichen Gesundheits- und Wellness-Angeboten und einer ausgewogenen kreativen Küche mobilisieren Sie Ihre Kräfte, tun etwas für Ihre Gesundheit und erleben ganzheitliches Wohlbefinden im elektrosmogfreien Hotel.

Treten Sie ein in die Villa Vitalis, das kleine feine Medical Health & Spa Hotel in Oberösterreich. Abseits der Massen lädt Sie das moderne Gesundheitshotel zum Wohlfühlen, Relaxen und Energie tanken ein. Zeit, Raum, Ruhe, Natur – alles für Sie! Es erwartet Sie ein modern gemütliches Ambiente, perfekter Service und kompetente medizinische und therapeutische Betreuung. Sie wohnen in einem der 18 stilvollen Zimmer und können in den 1000 m² großen Med Spa & Beauty-Bereich eintauchen.

Gewinnen Sie mit SPA inside eine gesund-vitale Auszeit in der Villa Vitalis inklusive:

2 Übernachtungen für 2 Personen

samt die Vitalis Pension (Frühstück, Mittags-Buffet mit Snacks für Zwischendurch, abends 5-Gänge-Gourmetmenü)

je 1 Detox Massage zur Anregung der Entgiftung und Entschlackung

je 1 AlphaSphere zur Tiefenentspannung

Verleih von Fahrrädern und Nordic-Walking-Stöcken

freie Nutzung des Sky-Fitnessraums und des Spas mit beheiztem Outdoor-Pool

verschiedene Saunen und Ruhebereiche mit Kamin, Wasserbetten, Strandkörben, Thermoliegen

Mitmachen ist ganz einfach. Senden Sie bis zum 1. April 2017 eine Postkarte mit dem Stichwort „Villa Vitalis“ an:

SPA inside

Aschmattstraße 8

D-76532 Baden-Baden

Oder schicken Sie eine E-Mail mit dem Betreff „Villa Vitalis“ an gewinnen@redspa.de. Adresse bitte nicht vergessen!

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel- Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben.

Medical Health & SPA Hotel Villa Vitalis

Revitalplatz 1

A-5252 Aspach

Österreich

Tel. +43 7755 21001

office@villa-vitalis.at

www.villa-vitalis.at