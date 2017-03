Gala Spa Awards: Verleihung in Baden-Baden

Am 25. März werden zum 21. Mal die Gala Spa Awards vergeben. Auch in diesem Jahr können sich die besten Luxus-Hotels, die schönsten Spa-Locations, die innovativsten Beauty-Produkte und die außergewöhnlichsten Treatments über die Auszeichnung freuen. In die Endauswahl kommen nur erstklassige Pflegeprodukte und Hotels, die das Versprechen „sanus per aquam – gesund durch Wasser“ einlösen und durch beeindruckende, innovative Leistung begeistern. Mit diesem Maßstab für Qualität zählen die Gala Spa Awards zu den wichtigsten internationalen Beauty- und Spa-Auszeichnungen.

In den letzten Monaten haben Unternehmen, Hotels und Spas aus über 36 Ländern die Chance genutzt, sich für die besondere Auszeichnung zu bewerben. Jetzt stehen die Nominierten fest. Die zehnköpfige Experten-Jury besteht unter anderem aus Judith Rakers, Dr. med. Barbara Sturm, Hotelier Frank Marrenbach sowie Gala-Chefredakteurin Anne Meyer-Minnemann. Mit über 260 gab es in diesem Jahr so viele Bewerbungen wie nie zuvor.

Die Preisträger werden am 25. März 2017 bei einer glamourösen Verleihung im Brenners Park-Hotel & Spa in Baden-Baden geehrt. Die Gewinner der Kategorien „Beauty Idol“ und „Special Prize“ werden erst am Abend bekannt gegeben.

Gala verleiht die Gala Spa Awards gemeinsam mit Co-Initiator Brenners Park-Hotel & Spa sowie den Partnern der Veranstaltung BMW, Fabletics, La Biosthétique, Pommery, Shiseido und Und Gretel. Durch den Abend wird der Designer Guido Maria Kretschmer führen.

Mehr Informationen zu den Nominierten unter spa-awards.gala.de