Enchanting Travels: Wellness auf Indisch

Enchanting Travels ist ein Spezialreiseveranstalter, der zu den führenden Spezialisten für maßgeschneiderte Fernreisen gehört. Alle Routen, Unterkünfte und Partner vor Ort werden von Alexander Metzler und Parikshat Laxminarayan, den Gründern und Geschäftsführern, sorgfältig ausgewählt und von Destinations-Experten getestet. Das Wohlbefinden der Reisenden steht für das deutsch-indische Unternehmen an oberster Stelle und die Ayurveda-Themenreisen nach Indien sind die beste Möglichkeit, Reisen und Wellness zu verbinden – und zudem die traditionelle Heilkunst in ihrer ursprünglichsten und authentischsten Form zu erleben.

Erholung Pur: Ayurveda-Reise in Kerala

10-tägige Reise, buchbar unter

www.enchantingtravels.de/reisen/indien-reise/ayurveda-reise-erholung-pur

ab 1.355 Euro pro Person.

Allein die tropische Vegetation im südindischen Bundesstaat Kerala, durch den diese 10-tägige Rundreise führt, lädt mit ihrem satten Grün, den paradiesischen Stränden und den bezaubernden Backwaters, einem Wasserstraßennetz im Hinterland, zum Entspannen ein.

Von der Hafenstadt Kochi, mit seinen bunten Märkten und Sehenswürdigkeiten, geht es ins „Venedig des Ostens“: Aleppey ist Ausgangspunkt für eine Fahrt mit einem traditionellen Hausboot in den smaragdfarbenen Backwaters, an deren Ufern es zahlreiche Dörfer und antike Bauwerke zu bewundern gibt. Reisende können Ihre Eindrücke dann in Nattika in Ruhe Revue passieren lassen, während sie sich nach ayurvedischer Tradition verwöhnen lassen: Massagen, Dampfbäder, Yoga und weitere Ayurveda-Behandlungen bieten Entspannung für Körper und Geist, stärken das Immunsystem und fördern somit das Wohlbefinden.

Ayurveda im Himalaya

10-tägige Reise, buchbar unter

www.enchantingtravels.de/reisen/indien-reise/ayurveda-im-himalaya

ab 5.325 Euro pro Person.

Nach einem spannenden Tag in Indiens pulsierender Hauptstadt Delhi mit seinen zahlreichen Sehenswürdigkeiten, darunter das Rote Fort und der Lotus-Tempel, ist bei dieser Reiseoute der Name Programm: In Rishikesh kommen Entspannungssuchende im Spa-Resort „Ananda in the Himalayas“ voll auf ihre Kosten. Hier können Gäste professionelle Ayurveda-Behandlungen genießen und die indische Heilkunst genauer kennenlernen. Am heiligen Fluss Ganges gelegen, ist Rishikesh Pilgerort und religiöses Zentrum Indiens und bietet somit die Möglichkeit, heilige Rituale hautnah zu erleben. Außerdem gilt die Stadt am Fuße des Himalaya-Gebirges als Geburtsstätte des Yoga: Zahlreiche Yoga- und Meditationszentren machen Rishikesh zu einem idealen Ort, um Körper und Seele in Einklang zu bringen!

Die vorgestellten Reisen, sowie weitere, interessante Wellness-Reiserouten –nicht nur in Indien – sind buchbar unter www.enchantingtravels.de/reisen/wellness.