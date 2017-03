Bleiche Resort & Spa: Fitnessstudio in der Natur

In der Bleiche, inmitten der Spreewald-Idylle gelegen, kann jeder Gast nach seiner Façon selig werden: Paddeln, Laufen, Rad fahren, ausgiebig im Innen- wie Außenpool schwimmen, sich in der luxuriösen Saunalandschaft entspannt der Muße hingeben. Gern und intensiv genutzt werden auch der circa 300 Quadratmeter große Fitnessraum – zu Beginn der Saison eröffnet nun das »Fitnessstudio in der Natur«, in dem ganz neue Möglichkeiten auf ihre Entdeckung warten.

Verwöhnt von üppigem Grün, belebt von frischer Luft widmet man sich auf dem elf Hektar großzügigen Bleiche-Areal mitten im von der UNESCO geschützten Spreewald beliebten Aktivitäten wie Walken, Wassergymnastik, Pilates, Auremie, Beach-Volleyball, Badminton, Tischtennis oder Fußball. Hinzu kommen jetzt völlig neue Möglichkeiten: Einsteiger, geübte Freizeitsportler und Profis können drinnen und draußen mit unkomplizierten, aber effektiven Geräten gelenkschonend ihre Körper trainieren.

WaterRower (Rudergerät), Grinder (Kurbeltrainer), SlimBeam (Seilzug), Kombi-Sprossenwand, Hantelturm und Tria-Kombi-Trainer des renommierten Herstellers NOHrD lassen keine Wünsche offen. Der WaterRower ist übrigens das einzige Fitnessgerät, dem die Ehre zuteil wurde, im Design Museum London ausgestellt zu werden. In der wasserreichen Gegend passt er besonders gut, wo sich das »Trocken«-Training auch mit dem Kanu auf einem der zahlreichen Wasserkanäle fortsetzen lässt.

Mit Stroops, dem orangefarbenen Gummiseil, kann man Geschicklichkeit, Schnelligkeit und Explosivkraft optimieren, gegen Widerstand laufen und den Oberkörper trainieren. Das schwingende Battle Rope ist ideal, um Muskelkraft, Ausdauer, Koordination und Beweglichkeit zu verbessern. Während man sich mit dem schwarzen Tau richtig auspowert, wird zudem der Energieverbrauch angekurbelt.

Jede Menge Möglichkeiten, die vielfältige Körpermuskulatur zu trainieren, stecken auch in einfachen LKW-Reifen. Ideal für Kraft, Körperbalance, Beweglichkeit und Rumpfstabilität ist der TRX-Schlingentrainer. Großen Spaß beim Ganzkörpertraining bringt das ElliptiGO mit seiner Kombination aus elliptischem Radfahren und Crosstraining. Abgerundet wird das Sportprogramm durch die neuen »Box dich fit«-Kurse.

Danach tun Sauna, Sprudelbad oder Massage im 5.000 Quadratmeter großen Wellnessbereich doppelt gut. www.bleiche.de

Fotos: (c) Bleiche Resort & Spa