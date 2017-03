Das Rübezahl: Die Schwangauschlösser im Blick

Was für eine Aussicht! Vom Bett aus ist das berühmte Schloss Neuschwanstein zum Greifen nah. Schon allein deshalb ist das schmucke Boutique-Hotel eine Reise wert, aber nicht nur. Im Zuge eines umfangreichen Umbaus vor zwei Jahren sind Zimmer und Suiten entstanden, die mit Naturmaterialien wie Loden, Fell, Seide, Naturstein und Holz Gemütlichkeit ausstrahlen und für ein elegantes Wohlfühl-Ambiente sorgen. Das Wohnen ist hier also ebenso königlich wie der Ausblick.Von diesem herrlichen Fleckchen Erde waren Hildegard und Herbert Thurm auch sofort begeistert, als sie 1959 hier ihr neues Zuhause fanden. Sie machten aus dem damaligen „Haus beim Hubertus“ das „Rübezahl“ – eine Hommage an ihre alte Heimat, das Riesengebirge, wo der Berggeist Rübezahl hauste. Inzwischen leitet ihr Sohn Eberhard mit Frau Giselle das allgäu-alpine Domizil, zu dem neben dem Haupthaus das Landhaus, die Residenz und der Wellnessbereich mit Panorama-Außenpool gehören.

So würzig duftet das Allgäu

In der Beauty Alm können die Gäste aus einem alpin inspirierten Spa-Menü wählen – mit regionalen Produkten wie Alpenkräutern, Heublumen, Allgäuer Bier und Honig. Wie gut eine Alpenrausch-Kräuterpackung nach einer mehrstündigen Wanderung tut, davon überzeugt mich Beauty-Expertin Jolanda. Empfehlenswert sind auch die Ayurveda-Massagen mit Ölen aus Kräutern und Heilpflanzen, sie werden hier AlmYurveda genannt. Behandelt wird in sieben Treatmenträumen und einer Private-Spa-Suite für Paare. Die Therme Romana wartet mit Saunen, Erlebnisduschen, Pool und Felsenwhirlpool im Freien auf. Dass das Rübezahl sich auch als Gourmethotel versteht, stellen der junge Küchenchef und Schuhbeck-Schüler Michael Bernhard und sein kreatives Team jeden Tag mit mediterran angehauchten kulinarischen Genüssen unter Beweis. Tipp: Wer gern rustikal genießt, wandert am besten auf die zum Hotel gehörende Rohrkopfhütte. Dort finden regelmäßig Käse- und Weinverkostungen statt.

www.hotelruebezahl.de

