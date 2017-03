Gesunde Drinks: Flavored Water, Smoothies & Shakes mit Vitamin-Plus

Die volle Ladung Nährstoffe in einem Glas! Hier kommt ein ganzer Schwung neuer Rezepte für Trendgetränke wie Flavored Water, Smoothies und Shakes. In „Rainbow Drinks“ finden Obst und Früchte in allen bunten Regenbogenfarben ein Plätzchen im Mixer. Und Sie wissen ja: Je bunter, desto gesünder! Aufgepeppt mit Kräutern, Superfoods & Co. lassen die gesunden Getränke überflüssige Pfunde purzeln, den Energiepegel nach oben schnellen und die Abwehrkräfte auf volle Power schalten. Schlürfen Sie sich fit!

Gesunde Getränke für jede Lebenslage

Fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag – die Empfehlung von Ernährungsexperten ist leichter einzuhalten als gedacht! Kleingemixt oder ausgepresst sind sie einfach zum Frühstück, Mittag-, Abendessen oder zwischendurch weggeschlürft.

Mit den gesunden Getränken zum Selbermixen aus „Rainbow Drinks“ machen Sie jeder angesagten Saftbar Konkurrenz.

Autorin: Sandra Schumann

Verlag, GU, 2017

144 Seiten, 16,99 Euro