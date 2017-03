Matcha – Das Kochbuch

Der neue Trend ist grün: Matcha ist edler Grüntee, zu feinstem Pulver zermahlen. Traditionell wird Matcha in der japanischen Teezeremonie eingesetzt, und auch in der Küche findet er Verwendung. Und jetzt entdecken auch wir die neongrüne Zutat für uns: Mit seinem herb-süßen Geschmack gibt Matcha Eiscremes oder Smoothies den ganz speziellen Kick. Gretha Scholtz zeigt in diesem Buch, was man mit dem grünen Pulver in der Küche alles anstellen kann: Richtig gesundes Frühstück, herzhafte Gerichte und natürlich eine riesige Palette an Süßem und Gebäcken – die dank des Matcha-Anteils sogar als gesund durchgehen könnten.

Besonderheiten

Über 50 süße und herzhafte Rezepte mit der neuen Trendzutat

Kleine Einführung in die japanische Teezeremonie

Plus: Matcha macht auch von außen schön – Gesichtsmaske und Badezusatz zum Selbstmachen

Autorin: Gretha Scholtz

Verlag: TeNeues, 2016

176 Seiten, 24,90 Euro