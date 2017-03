Kanada, der ganze Westen mit Alaska

Der umfassende Reiseführer zu Kanadas Westen und Alaska von Reise Know-How. Dieses Buch wendet sich in erster Linie an Leser, die den Westen Kanadas auf eigene Faust entdecken und erleben möchten.

Das einführende Kapitel liefert alle unter touristischem Blickwinkel wichtigen Informationen zu den Reisezielen Kanada und Alaska. Es folgen detaillierte Ausführungen zu Flügen nach und in Kanada und zur Art des Reisens, speziell Pkw- und Wohnmobilmiete, Hotels, Motels, Hostels und Camping. Vor- und Nachteile dieser Alternativen mit Kostenvergleichen. Viele Tipps und Hinweise zur Vermeidung von unnötigen Ausgaben, Zeitverlust und Ärger.

Der Reiseteil bietet ein dichtes Netz von Routen im gesamten Westen und Alaska, außerdem Anfahrt von Toronto/Niagara Falls nach Westen auf dem Trans-Canada- und Yellowhead-Highway. Schwerpunktkapitel für British Columbia mit Vancouver Island (alle Fährverbindungen), die Alberta Rocky-Mountains und den Norden mit Alaska-, Klondike-, Cassiar-, McKenzie-Highways und Nebenstrecken. Sehenswürdigkeiten und Routen werden nicht durch die “rosarote Brille“, sondern – wo nötig – auch kritisch betrachtet.

Autoren: Hans-R. Grundmann , Bernd Wagner

Verlag: Reise Know-How, 2014

632 Seiten, 25 Euro