F.X. Mayr für Gourmets

Die genussvolle Küche für eine intelligente Diät

Die klassische Milch-und-Semmel-Diät ist out, das intelligente Gourmet-Fasten in. Das Parkhotel Igls bei Innsbruck zählt zu den führenden Häusern der Therapie und Medizin nach F. X. Mayr. Markus Sorg, Küchenchef des Parkhotel Igls stellt in diesem Buch mit über 60 Rezepten seine zeitgemäße Mayr-Cuisine vor, in der sich das Wissen der modernen Mayr-Medizin mit der Technik der Haute Cuisine verbindet. Gourmet-Fasten unterstützt die Reinigung von innen. Dies geschieht durch leichte, diätgerechte Speisen, die köstlich schmecken, basisch sind und aus biologischen und regionalen Lebensmitteln gekocht werden. Frische Kräuter und Gewürze ersetzen ein Übermaß an Kochsalz. Schonenden Zubereitungsarten wie das Dampfgaren erhalten die Vitalstoffe. Die moderne F.-X.-Mayr-Kur bewirkt so auf intelligente Art die Schonung und Sanierung des Verdauungsapparates; richtiges Ess- und Kauverhalten, Zugabe von Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen sowie viel Bewegung, Therapien und Gespräche zur Selbstfindung haben das strenge Heil fasten ersetzt. Alle Rezepte in diesem Buch können problemlos zu Hause zubereitet werden. Informationen über die moderne Mayr- Medizin, mit Lebensmittelkunde sowie Tipps für Sport und Bewegung runden das Buch ab.

Autor: Markus Sorg

Verlag, AT Verlag, 2012

192 Seiten, Preis: 34, 90 Euro