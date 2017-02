Der Berg ruft: Yogazeit im Almdorf

Auf die Matte, fertig, los! Yoga, die jahrtausendealte indische Philosophie und der heutige Trendsport schlechthin, kombiniert mit Ayurveda, der ältesten ganzheitlichen Heilkunst der Menschheit, das alles gibt es jetzt exklusiv im Almdorf inmitten des UNESCO Biosphärenpark Nockberge, umgeben von traumhafter Natur, Ruhe und Zufriedenheit. Der perfekte Ort um pure Entspannung und vollkommene Erholung für Körper und Seele zu erfahren sowie eins zu werden mit dem Bewusstsein und der Natur.

Das Besondere liegt jetzt also nicht mehr in der Ferne, sondern ist zum Greifen nah, im schönen Kärnten. Na neugierig geworden? Vom 25.-31. März 2017 dreht sich im Almdorf alles um die Yoga Ayurveda Almzeit, eine Kombination aus Yoga, Ayurveda und gesunder Ernährung. Unter der Leitung der zertifizierten Yoga Lehrerin Birgit Brandstetter, Ayurveda Experte Dr. Vaidya Vinayak Nair und der Kraft der Berge finden Gäste zu sich selbst, bringen Körper und Geist in Einklang und genießen zusätzlich den Komfort eines hochwertigen Chalets mit erstklassigem Service.

Weitere Informationen zu Programm und Ablauf der Yogazeit unter www.almdorf.com

Fotos: (c) Almdorf Seinerzeit