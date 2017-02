Valentinstag: Geschenkideen für den Tag der Liebe

Bald ist Valentinstag. Wir haben sieben Geschenkideen zusammengestellt. Da ist bestimmt für jeden etwas dabei!

Tauch ein ins Glück: Der Ratgeber für die Wanne

Das große Glück? Gibt es nicht. Und dennoch: Jeder Mensch kann glücklich sein – oder es werden. Sogar in der Badewanne.

Kommunikations-Expertin Denise Maurer gibt Tipps auf der Suche nach den kleinen, ganz persönlichen Glücksmomenten, die das Leben schöner machen. Das wasserfeste Badebuch nur für Erwachsene: Diesen Ratgeber können Sie mit in die Badewanne nehmen. Garantiert wasserfest und durchgelesen in 15 Minuten – so lange, wie Sie für ein (ent-)spannendes Wannenbad brauchen.

ISBN: 9783981787023, UVP 5 Euro, über: www.wannenbuch.de



Velosung: Zum Valentinstag verlosen wir drei „Glückssets“, bestehend aus je einem Badebuch „Tauch ein ins Glück“ plus eine Packung Glücks-Badeschaum.

Mitmachen ist ganz einfach: Senden Sie bis 14. Februar 2017 eine E-Mail mit dem Betreff „Valentinstag“ an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!

Ausgenommen sind beauftragte Teilnahmedienste und Gewinnspiel-Agenturen. Das Los entscheidet. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Ihre Daten werden nur für die Durchführung des Gewinnspiels erhoben und verwendet und ansonsten nicht an Dritte weitergegeben.

Foto: (c) Edition Wannenbuch