Panoramahotel Oberjoch: Genussfrühling im Allgäu

Im höchstgelegenen Bergdorf Deutschlands kommt der Lenz vielleicht etwas später – dafür mit aller Macht. Neun Wochen lang, vom 19. April bis zum 16. Juni, feiert das Panoramahotel Oberjoch den Genussfrühling mit insgesamt 26 kulinarischen Veranstaltungen. Leckere Verkostungen und schlaue Workshops zu Bier, Wein und Hochprozentigem, Schokopralinen und Powersnacks, Käse und Fisch warten auf interessiertes Publikum.

Weltbekannte Bier-Spezialitäten

Beim hauseigenen Biermarkt, am Freitag, 21. April, trifft sich die Craft-Beer-Szene zum Verkosten auserwählter Biersorten im Panoramahotel Oberjoch. Wer schon immer mal mit Biersommeliers fachsimpeln wollte, sollte diesen Termin nicht verpassen. Eine Brauereibesichtigung und ein 5-Gang-Biermenü könnten den Themenurlaub im April komplett machen.

Moderne und bewährte Powersnacks

Kein Allgäu ohne Käse: Oma Rosi verrät den Gästen, am Donnerstag, 25. April, wie original Allgäuer Kässpatzen gemacht werden und welcher Käse sich besonders gut dafür eignet. Moderne Powersnacks, Smoothies und vegane Gerichte stellt Kräuterfee Sandra Südbeck in vier Workshops am 10. und 12. Mai vor. Die genussvolle Kräuterkunde gipfelt in einem leckeren, veganen 3-Gang-Rohkost-Menü. Speziell um die Kräuter der Allgäuer Bergwelt geht es auch zwischen dem 14. und 16. Juni – sie eignen sich nicht nur zum Verzehr, sondern auch für wundervoll sinnliche Cremes und Peelings. Wie genussfreundlich die Allgäuer Bergwelt sein kann, lässt sich am Sonntag, 11. Juni, bei einer Weinwanderung durch die umliegende Bergwelt erleben.

Viele weitere Veranstaltungen gehören zum Genussfrühling Oberjoch. Mit der Übernachtungspauschale „Schnuppertage“ lassen sie sich entspannt und erholsam erleben. Zwei Übernachtungen mit allen Inklusivleistungen, jeweils einem 5-Gang-Wahlmenü am Abend sowie einer wohltuenden Rückenmassage können ab 342 Euro pro Person gebucht werden. Bei diversen Terminen sind auch externe Teilnehmer herzlich willkommen.

Weitere Informationen und Preise: Panoramahotel Oberjoch GmbH, Paßstraße 41, 87541 Oberjoch, Tel.: +49 (0) 8324 9333-0, Email: info@panoramahotel-oberjoch.de, Internet: www.panoramahotel-oberjoch.de