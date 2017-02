Kurzurlaub in die Berge

Ausgefallener Kurzurlaub in der verschneiten Bergwelt: Auch abseits der Piste wird der Ski-Trip mit der richtigen Hotelauswahl zum Erlebnis-Wochenende. In den Wintersport-Gebieten finden sich zahlreiche Unterkünfte, die durch ihre Bauweise oder ungewöhnlichen Angebote hervorstechen. Ob Designhotel, Winter-Wellness oder Romantik-Special: Der Kurzreiseexperte weekend4two hat eine Reihe von Skihotels zusammengestellt, mit denen der Kurzurlaub im Schnee außergewöhnlich ausfällt.

Naturnahes Wohnen – Holzhotel bei Salzburg:

Wie der Name vermuten lässt, besteht das gesamte Holzhotel Forsthofalm aus Holz. Das aparte Wintersport-Domizil befindet sich im Salzburger Land und direkt an der Piste. Durch die Holzbauweise herrscht eine unnachahmliche Atmosphäre und Gäste haben das Gefühl, direkt in der Natur zu sein. Als Stärkung für die Piste trumpft das Holzhotel mit einem Bio-Frühstück auf inklusive einer großen Auswahl für Veganer. Zur Erholung wartet das Sky Spa mit ganzjährig beheiztem Rooftop-Pool und Sauna mit Bergblick.