Hideaway Beach Resort & Spa at Dhonakulhi

Das Hideaway Beach Resort & Spa bietet eine schier unendliche Kulisse für atemberaubende und unvergessliche Erinnerungen auf den Malediven. Dazu zählt insbesondere der Moment, wenn die weiblichen Meeresschildkröten aus dem Ozean an Land gehen, um dort die Brutstätte für ihre Eier vorzubereiten.

Als besonders faszinierend ist die Tatsache zu betrachten, dass die Schildkröten zum Eierlegen an den Strand ihrer eigenen Geburt zurückkehren. Von Ende Mai bis Juli oder auch Anfang August ist Brutzeit, in der die Weibchen immer nachts und meist in Vollmondnächten ihre Eier legen und sie anschließend in bis zu einem halben Meter tiefe Kuhlen im Sand zu vergraben. Dazu suchen sie sich abgelegene und vor allem ruhige Plätze auf meist unbewohnten Inseln. Danach bedecken sie die Kuhlen sorgfältig mit Sand und überlassen das Ausbrüten selbst einzig und allein der Kraft der Sonne.

Sobald die Zeit gekommen ist, kehren die Muttertiere rund zwei Monate später wieder an den Strand und die Brutstätte zurück. Wenn die Babyschildkröten dann aus ihren Eiern schlüpfen, beginnt das wahre Spektakel: Ganze Strandabschnitte zeigen die frischgeschlüpften Jungtiere auf ihrem Weg zum Ozean. Doch gleichzeitig ist der Zeitpunkt gekommen, an dem die frischgeschlüpften Baby-Schildkröten auf sich allein gestellt sind. Von 100 überleben nur rund 10 Jungtiere die ersten zwei Monate und nur eines von diesen 10 wird es aller Wahrscheinlichkeit nach schaffen, eine ausgewachsene Meeresschildkröte zu werden – die dann aber eine Lebenserwartung von beachtlichen 100 Jahren hat.

Auf den Malediven gibt es insgesamt fünf Schildkrötenarten; dazu gehören die Grüne Meeresschildkröte, die echte Karettschildkröte, die Loggerhead (die „unechte“ Karettschildkröte), die Oliv-Bastardschildkröte sowie die weniger verbreitete Lederrückenschildkröte. Mit ihren 1,5 Metern und einem Gewicht von bis zu 200 kg gehört die Grüne Meeresschildkröte – auch als Suppenschildkröte bekannt – zu der am meist verbreiteten Art auf den Malediven. Sie ist zudem die einzige Meeresschildkröte, die sich rein pflanzlich ernährt und nur Seegras und Pflanzen auf ihrem Speiseplan hat.

Viele weitere solche Naturphänomene lassen sich bei einem Aufenthalt auf der Insel erleben. Mit dem speziellen Tauchpaket des Hideaway Beach Resort & Spa at Dhonakulhi, welches drei Tauchgänge beinhaltet, bietet sich die einmalige Gelegenheit, Schildkröten, Rochen und sogar Haien während einem Tauchgang durch die Unterwasserwelt zu begegnen.

Zum Angebot:

3 Tauchgänge für 2 Personen inklusive

Unterkunftstyp ist die Sunset Strandvilla oder die Deluxe Wasservilla mit Pool

Willkommensgruß bei Ankunft

Täglich frischer Obstkorb auf dem Zimmer

Frühstück und Halbpension (Abendbüffet) mit inbegriffen – rund 70 Euro Aufschlag für Vollpension

Hin- und Rücktransfer vor Ort inklusive

Steuern und Gebühren inklusive

Das Angebot ist gültig für Buchungen und Aufenthalte ab mindestens vier Übernachtungen bis einschließlich dem 30. Juni 2017. Der Preis pro Nacht beträgt rund 1.180 Euro. Bei einer Stornierung oder einem Reiseabbruch kann der Preis nicht erstattet werden.

Foto: (c) Hideaway Beach Resort & Spa at Dhonakulhi

