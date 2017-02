Ausgefallene Valentinstag Hotels

Noch auf der Suche nach dem perfekten Valentinstagsgeschenk? Wie wäre es dieses Jahr statt roter Rosen mit einem Kurzurlaub an einem richtig ausgefallenen und romantischen Ort?

The Chocolate Boutique Hotel – Für absolute Naschkatzen

Als Schokoladenliebhaber sollten Sie passend zum Valentinstag eine Nacht im absoluten Schokoladenparadies verbringen. Das “The Chocolate Boutique Hotel” in Bournemouth ist der perfekt Ort zum Entspannen und Wohlfühlen. Sie können gemeinsam einen leckeren Schokoladencocktail trinken oder Erdbeeren und Marshmallows in die fließende, heiße Schokolade in einen der vielen Schokoladenbrunnen eintauchen. Das reicht Ihnen noch nicht? Dann nehmen Sie doch an einem Schokoladen Workshop teil und kreieren feinste Pralinen oder malen ein Schokoladenportrait. Der Spaß ist hier garantiert! Ganz nach dem Motto des Hotels: Manchmal ist Schokolade essen allein, einfach nicht genug.

© The Chocolate Boutique Hotel

www.thechocolateboutiquehotel.co.uk