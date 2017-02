Vivaness: Whamisa gewinnt Best New Product Award

Komplimente erhält man am liebsten von denen, deren Meinung man besonders schätzt. Um so wertvoller ist die Best New Product Auszeichnung der Organic Kelp Sheet Mask von Whamisa – denn verliehen wurde diese vor ein paar Tagen von den fachkundigen Besuchern der Vivaness, Weltleitmesse für Naturkosmetik in Nürnberg.

Die Auszeichnung der Organic Kelp Sheet Mask bestätigt offiziell, was Insider schon lange wissen: Beauty-Treatments aus Asien erobern den europäischen Markt im Sturm. Angeführt wird die frische Beauty-Brise von Whamisa. Mit ihrer innovativen fermentierten Naturkosmetik begeistert

die südkoreanische Marke nicht nur die zahlreichen Messebesucher.

Mit der Kraft des Meeres zum Erfolg

Jugendliches Aussehen und nachhaltig gespendete Feuchtigkeit – was die konventionelle Kosmetik meist nur mit Hilfe von Chemie erreicht, gelingt der Organic Kelp Sheet Mask von Whamisa mit der einzigartigen Kraft des Meeres: Die zweiteilige Gesichtsmaske aus organischen Algenblättern ist

getränkt in 32 fermentierten naturreinen Wirkstoffen. Sie regeneriert die Haut, spendet nachhaltig Feuchtigkeit und erfrischt. Das Resultat nach 20

Minuten Einwirkzeit: ein sichtbar verjüngtes und geglättetes Hautbild voller Leuchtkraft. Das Fachpublikum der Vivaness durfte sich vor Ort von diesem Effekt überzeugen – und wählte die Whamisa Kelp Sheet Mask in der Kategorie Spezialpflege zum Best New Product 2017