Prix de Beauté in Wiesbaden

Am Montagabend wurden im festlichen Ambiente des Wiesbadener Kurhauses die begehrten „Oscars der Kosmetikbranche“ verliehen. Die diesjährige Preisverleihung des Prix de Beauté war etwas ganz Besonderes, denn das Premiummagazin COSMOPOLITAN vergab die Auszeichnung an herausragende Produktinnovationen der internationalen Kosmetikbranche bereits zum 25. Mal. Die glücklichen Gewinner erhielten ihren Prix de Beauté-Diamanten von Germany‘s Next Topmodel-Gewinnerin Kim Hnizdo.

Allen Grund zum Feiern hatten nicht nur die Gewinner – auch die Gastgeber zelebrierten ein Vierteljahrhundert voller Schönheit. Ein Novum: In fünf der 14 Kategorien entschieden erstmalig die Leserinnen von COSMOPOLITAN.de, wer sich mit dem Prix de Beauté schmücken kann.

Über 300 geladenen Gäste verfolgten gespannt die Preisverleihung und feierten die Gewinner. Unter ihnen waren auch INSIDE beauty Chefredakteurin Susanne Stoll und redspa media Geschäftsführer Sascha Bostan.

Der Abend stand unter dem Motto Black Swan. Darauf waren sowohl die beeindruckenden Tanzeinlagen der Ballettstars als auch das exzellente Menü des Abends abgestimmt. Aber auch viele Damen erschienen in schicken schwarzen Roben

Schon von weitem sichtbar: Das Kurhaus Wiesbaden in festlichem Glanz

Prix de Beauté

Die Gewinner 2017

Fachjury-Voting

Gesichtspflege Damen

LVMH Parfums & Kosmetik/Christian Dior Capture Totale Dreamskin Cushion

Gesichtspflege Herren

L’Oréal Deutschland/Biotherm Aquapower Eye De-Puffer

Gesichtspflege Anti-Aging Damen

Clarins Multi-Active Jour Toute Peaux

Haarpflege

John Frieda Brilliant Brunette Deeper Glow Serie

Körperpflege Damen

Kanebo Cosmetics Deutschland GmbH SENSAI CELLULAR PERFORMANCE Throat and Bust Lifting Effect

Körperpflege Herren

Coty Luxury Bottega Veneta Pour Homme Essence Aromatique Seife + Scrub

Sonnenkosmetik

Avène Eau Thermale Avène Cleanance Sonne SPF 50+

Technical Beauty

ghd Deutschland Platinum Styler

Liebling der Fachjury

Starskin Masken

Leserinnen-Voting

Dekorative Kosmetik

ARTDECO cosmetic GmbH 3 in1 Make-up Fixing Spray

Duft Damen

PUIG Deutschland La Femme Prada

Duft Herren

Shiseido Fragrances Zadig&Voltaire THIS IS HIM!

Haarstyling

Estée Lauder Companies Aveda Shampure Dry Shampoo

Produktdesign

Nobilis Group Moschino Fresh Couture

Fotos: Jessica Kassner für COSMOPOLITAN