Biofach und Vivaness: Neuer Besucherrekord

Das Messe-Duo Biofach, Weltleitmesse für Bio-Lebensmittel, und Vivaness, Internationale Fachmesse für Naturkosmetik, verzeichnet 2017 einen neuen Rekord und knackt die 50.000 Besucher-Marke. Die Fachbesucher reisten dieses Mal aus 134 Ländern zum Branchentreff nach Nürnberg. Sie begeisterten sich für das Angebot der 2.785 Aussteller (259 davon auf der Vivaness) aus 88 Ländern und ließen sich vom Land des Jahres Deutschland inspirieren.INSIDE bauty Chefredakteurin Susanne Stoll konnte sich vor Ort davon überzeugen, dass die Vivaness weiterhin eine der führenden Veranstaltungen für Hersteller von Naturkosmetik ist.

Eine positive Bilanz zog auch die Branche: 2016 gaben die deutschen Haushalte rund 9,9 % mehr Geld für Bio-Lebensmittel und -Getränke aus als im Vorjahr. Der Umsatz betrug 9,48 Mrd. EUR, so der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft (BÖLW). Immer mehr Kunden greifen außerdem zu Naturkosmetik. Der deutsche Naturkosmetik-markt ist mit einem Marktanteil von 8,5 % und einem Volumen von 1,15 Mrd. EUR der stärkste Markt in Europa, so die gemeinsame Erhebung von naturkosmetik konzepte, GfK, IRI, IMShealth und BioVista.

Petra Wolf, Mitglied der Geschäftsleitung NürnbergMesse: „Nach vier erfolgreichen Messetagen freuen wir uns gemeinsam mit der Branche über die tolle Stimmung in den Hallen und qualitativ hochwertige Kontakte. Viel Inspiration lieferten 2017 neben dem Land des Jahres Deutschland auch der Kongress STADTLANDBIO und das vielfältige Programm in der Region unter dem Dach Nürnberg die Biometropole. Wir freuen uns jetzt schon auf die nächste Ausgabe des Messe-Duos und das Wiedersehen mit allen Marktakteuren zu Biofach und Vivaness 2018.“Biofach und Vivaness 2018 finden vom 14. bis 17. Februar im Nürnberger Messezentrum statt.

Bild: (c) NürnbergMesse