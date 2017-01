Ski & Spa: Relaxhotels in den Alpen

Wer gerne die Pisten unsicher macht, freut sich über den Winter! Und weil man nach den sportlichen Stunden am Berg nach ein bisschen Entspannung für die beanspruchten Muskeln dürstet, bieten viele Skihotels eigene Wellness-Bereiche an. Und wir kennen die schönsten Relaxhotels in den Alpen …

Alpenhaus Gasteinertal

Unter dem Motto „…vom Leben nahe den Bergen" bietet Das Alpenhaus Gateinertalregionale Authentizität, zeitgemäß interpretiert. Einen Lifestyle, bewusst in der Viersternekategorie, mit einem erstklassigen Verwöhn- und Serviceangebot. Das Hotel verbindet traditionelle Werte mit alpinem Lifestyle und österreichischem Flair. In bester Lage, mitten in Bad Hofgastein, findet man das Haus mit 89 komplett neu ausgestattete Zimmer und Suiten im alpinen Ambiente. Das ehemalige Grand Park Hotel Bad Hofgastein erstrahlt in neuem Glanz und bietet Gästen aus aller Welt vier Säulen des Urlaubskomforts: Ernährung, Bewegung, Wellness und Gesundheit. Ob Verwöhnpension, Allergikerküche, vegane oder vegetarische Kost – die Küche lässt keine Wünsche offen. Ein stilvolles à la carte Restaurant, eine Bar und eine herrliche Sonnenterrasse mit wunderbarem Bergblick komplettieren das Kulinarik-Angebot.