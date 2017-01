Milaidhoo Island: Maledivisches Restaurant eröffnet

Grandiose Neuigkeiten für Genießer: Milaidhoo Island Maldives hat das einzige moderne, maledivische Restaurant auf den Malediven eröffnet – Ba’theli. Wohl eines der wenigen Fine Dining-Restaurants dieser Erde, das Gäste sogar dazu aufruft, barfuß zu dinieren. Seit Mitte Dezember lädt das Ba’theli (Aussprache: bah-telly) in der Lagune von Milaidhoo Gäste zu einer besonderen Maledivenerfahrung ein. Die Architektur des außergewöhnlichen Restaurants in Form von drei Booten spiegelt die maledivische Herkunft ebenso eindrucksvoll wider wie der Name selbst, der vom maledivischen Wort für die traditionellen Segelboote aus Holz übernommen wurde. Nach diesem architektonischen Vorbild wurde das Ba‘theli konzipiert und gestaltet: In einem der „Boote“ befindet sich das Restaurant, in einem weiteren ist die Bar-Lounge untergebracht und im dritten „Boot“ findet man die Küche, in der die kulinarischen Köstlichkeiten kreiert werden.

Gäste können im Ba‘theli unter sternenklarem Himmel auf dem „Deck“ oder auch im klimatisierten Boot selbst, mit atemberaubendem Blick auf das Meer dinieren. Dabei bietet das Boot nicht nur den Ausblick auf das weite Meer, sondern durch den verglasten Boden auch auf die Meeresbewohner im Ozean unter den Gästen. Ein weiteres Highlight ist gegen Abend der Sonnenuntergang, der im gen Westen ausgerichteten Ba’theli zelebriert wird. Das Restaurant ist durch einen Holzsteg mit der Insel verbunden und leicht zu Fuß erreichbar. Jeden Abend ab 19 Uhr können Gäste sich hier A la Carte als auch bei einem Sechs-Gänge-Maledivenerlebnis-Menü verwöhnen lassen, die Küche der Malediven kennenlernen und sich in sie verlieben.

Das kulinarische Team unter der Führung des maledivischen Chefkochs Ahmed „Seabass“ Sivath, kreiert moderne Variationen lokaler, traditioneller Gerichte und verwendet dabei Gewürze der alten Handelsrouten und erlesene Kräutermischungen, um den natürlichen Geschmack der Zutaten zu fördern und bestmöglich in Szene zu setzen.

Die beeindruckende Kulisse und das umwerfende Design ergänzt Chefkoch Sivath mit einer Küche, die er ebenso einzigartig gestaltet wie das Restaurant selbst. So beinhaltet das Menü unter anderem klassisch-maledivische Gerichte wie Garadhiya (eine klare Thunfischsuppe), Mashuni (ein Thunfischsalat mit Kokos, Kürbis und Limetten) sowie eine Auswahl an regionalen Spezialitäten aus vielen verschiedenen Atollen der Malediven, wie Rinder-Curry aus dem Norden oder Hähnchen-Curry aus dem tiefen Süden.

Das Menü beschränkt sich hier nicht auf rein lokale Zutaten, denn, auch wenn viele der Rezepte von den Malediven stammen, werden zahlreiche Kochtechniken und Geschmäcker des Indischen Ozeans integriert, so wie es in der Maledivischen Küche schon immer üblich war. Zutaten aus Indien, Sri Lanka, und Südostasien finden sich in vielen Gerichten wieder und tragen ihren Teil dazu bei, diese Gerichte einzigartig zu machen.

Das Ba’theli Restaurant-Konzept ist Teil der Philosophie von Milaidhoo, Gästen eine authentische Maledivenerfahrung zu bieten und das wahre Inselleben erlebbar zu machen.

Weitere Inspirationen unter: www.milaidhoo.com