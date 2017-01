Himmlisch: Heaven Spa im Puradies

Die geographische Mitte des Salzburger Dorfs Leogang hat es in sich. Nicht nur, dass sie eines der sonnigsten Plätzchen ist. Sie soll auch der energiereichste Kraftplatz im gesamten Leoganger Tal sein. Genau dort tanken Gäste des PURADIES frische Energie. Das Badhaus „Innere Mitte“ mit seinem Heaven SPA und einem 360 Grad Himmelsblick bietet höchste Wellnessfreude nach alpiner Tradition.

PURADIES – das ist ein spannendes Hotel-Neubauprojekt am Fuße des Asitz. Dort, wo Familie Madreiter ihre Gäste im Steinalmdorf Embachhof verwöhnt, entstand bis Ende 2016 eine neue alpine Urlaubsoase, die das pure Leben in den Mittelpunkt stellt – ein einzigartiges Erholungsresort und „Design-Gustostück“ in absoluter Alleinlage am Fuße der Berge. Das Herzstück des puradiesischen Wellnesskonzepts ist mit dem Heaven SPA bereits geschaffen. An einem einzigartigen sonnigen Luxusplatz lassen seit Herbst 2015 Wellnessgenießer in einer natürlichen Wohlfühl-Aura die Seele baumeln. Vier großzügige Saunen mit freiem Blick in die Natur, herrliche Ruheräumlichkeiten sowie ein großzügiger Beautybereich für Kosmetik, Massagen, Microsalt-Behandlungen und vieles mehr beflügeln Körper, Geist und Seele. Zwei PURADIES Private Spa Suiten „Wolke 7“ erfüllen Luxusträume. Die Suiten sind 80 m² groß und mit Sundeckpool, Tee- und Champagnerbar, Sauna, Infrarotkabine, Massageliege und Erlebnisdusche ausgestattet. Direkt am Naturbadeteich gelegen, gibt das Badhaus dem puren Wohlbefinden Raum. Vom Fitness- und Yogaraum schweift der Blick auf das majestätische Birnhorn. Die Meditationsplattform vor dem Badhaus lockt im Sommer zum Durchatmen in der frischen Bergluft.

Mit dem Badhaus „Innere Mitte“ gibt Familie Madreiter einen Vorgeschmack auf das, was noch kommt: Knapp 60 neue Suiten und Familiensuiten entstehen in purem, natürlichem Design. Einmalig wird die zweistöckige, 500 m² große Lounge & Bar „Freiraum“ im PURADIES. Unterschiedliche Restaurants, eine Pralinenmanufaktur und die Greißlerei mit Erzeugnissen des eigenen Biobauernhofs werden die Feinschmecker erfreuen. Ein großer Streichelzoo und ein Wildgehege sowie ein großer Naturbadesee machen das PURADIES mit seinen Chalets und Suiten zu einem Rückzugsort auf Premium-Niveau.

