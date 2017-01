Geinberg5: Kurz-Honeymoon zum Valentinstag

Zurück in die Flitterwochen versetzte das neue Honeymoon-Arrangement der Geinberg5 Private Spa Villas: 21 zeitgenössisch designte Villen verteilen sich großzügig um zwei 3.300 Quadratmeter großen Naturbadeteiche und bieten so absolute Ruhe und Privatsphäre. Im eigenen Spa-Badebereich mit finnischer Sauna, freistehender Badewanne und Dampfdusche relaxt das Paar privat in den „eigenen vier Wänden“ – oder genießt Romantik pur im Whirlpool auf der privaten Terrasse mit Badesteg direkt in den Naturbadeteich. Für romantische Stunden statt grauem Alltag sorgt ein gemütlicher Kamin. Neben dem kostenlosen Eintritt in alle Spa-Bereiche des Resorts ist auch eine 60-minütigen Hamam-Anwendung „Juwel des Sultans“ inkludiert. Viele Massagen können auch direkt in der eigenen Villa gebucht werden.

Tipp für Romantiker: Bereits von zu Hause aus schickt man eine romantische Botschaft für seine oder seinen Liebsten als Flaschenpost nach Geinberg. Diesen „Flaschenpost“ -Liebesgruß deponiert das Hotelpersonal dann vor Anreise als romantische Botschaft für den Partner im Badeteich zum romantischen „Rausangeln“.

Das Honeymoon-Arrangement ist ab 1.080 Euro pro Person ganzjährig nach Verfügbarkeit buchbar und beinhaltet drei Übernachtungen in der Private SPA Villa inkl. Frühstück, einem 6-gängigen Überraschungsmenü im Gourmetrestaurant AQARIUM und ein romantisches Candle Light Dinner direkt am privaten Steg des Naturbadeteichs der Villa.

Weitere Informationen: www.geinberg5.com