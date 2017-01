Europa-Park-Hotels: Wohlfühltage gewinnen

Wenn Deutschlands größter Freizeitpark ab dem 8. Januar Winterschlaf hält und sich eine stille Ruhe über den Park legt, dann beginnen die Wellnessuhren im Europa-Park in Rust am Fuße des Schwarzwaldes leise zu ticken, Dann laden die mit fünf Wellness-Stars zertifizierten Europa-Park-Hotels zu den Wohlfühlwochen ein. Entspannen, genießen, wohlfühlen – sich Zeit gönnen und es sich gut gehen lassen, lautet dann das Credo.

Im Wellness- und Spa-Bereich des Hotels Colosseo werden Wohlfühlgeheimnisse des alten Roms gelüftet: Bei Verwöhnbehandlungen mit der Kraft der Trauben fühlt man sich wie Cleopatra, im Venusdampfbad und der Römersauna relaxt man wie Caesar. Die gemütlichen Zimmer, Restaurants und Bars versprühen ihr italienisches Flair und gute Laune auch im Winter.

Gewinnen Sie zwei Übernachtungen für zwei Personen im 4-Sterne-Superior-Erlebnishotel Colosseo inklusive Frühstücksbuffet sowie zwei Rückenmassagen in der Zeit bis zum 31. März 2017.

Senden Sie bis 1. Februar 2017 eine Karte mit dem Stichwort „Europa-Park“ an: SPA inside, Aschmattstr. 8, 76532 Baden-Baden oder per Mail an gewinnen@redspa.de – Adresse bitte nicht vergessen!

www.europapark.de/wohlfuehlwochen