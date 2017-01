Ein Winter mit dem The Chedi Andermatt

Nachdem Investor Samih Sawiris im Jahr 2005 mit einem Helikopter über das Tal geflogen ist, war er so begeistert von der Kulisse, dass er sich entschloss die Entwicklung der Destination zu einem Tourismusziel selbst in die Hand zu nehmen. Nun haben auch die Gäste des The Chedi Andermatt die Möglichkeit, das Tal und die Schweizer Alpen von einem Helikopter aus zu entdecken. Mit dem „Explore in Style – Alpine Active“ Angebot geht es mit dem Helikopter hoch hinaus über die verschneiten Berggipfel. Gekrönt wird das Erlebnis mit einem Mittagessen auf dem verschneiten Sustenpass.. Im Hotel werden die Gäste kulinarisch bei einer privaten Wein- und Käse-Verkostung sowie einem Trüffel-Fondue im The Chalet, ein typisches Schweizer Chalet an der Eislaufbahn im Innenhof, verwöhnt. Zur Entspannung beinhaltet das Angebot auch eine Alpienne Mountain Massage im The Spa.

Im Rahmen eines exklusiven Skiwochenendes vom 4.-5. März 2017 haben Skifans die Möglichkeit mit dem ehemaligen Liechtensteiner Skirennläufer Marco Büchel um die Wette zu fahren. Ausgestattet werden sie dabei mit Skiausrüstung der Marke HEAD, Kooperationspartner des The Chedi Andermatt und Sponsor von Marco Büchel. Nach einem ersten gemeinsamen Kennenlernen beim Fondue Dinner mit Marco Büchel, bei dem Teilnehmer dem Skistar erste Tipps entlocken können, folgt am Sonntag das gemeinsame Skifahren in der angrenzenden SkiArena Andermatt-Sedrun mit dem berühmten Freerider-Paradies des Gemsstock.

Exklusives Ski-Wockenende mit Marco Büchel (4.-5. März 2017)

Eine Übernachtung im Grand Deluxe Zimmer, Frühstücks-Buffet, Willkommensdrink gefolgt von Fondue Dinner mit Marco Büchel, Skitag mit Marco Büchel am Sonntag, Ski Equipment der Marke HEAD, Tagespass für die SkiArena Andermatt-Sedrun

Preis: Ab CHF 875 / Person

Explore in Style – Alpine Active (buchbar bis 2. April 2017

Drei Übernachtungen in einer Deluxe Suite, Frühstücks-Buffet, 1 Flasche Taittinger Champagner und Canapés, Wein- und Käse-Verkostung, Helikopterflug über die Alpen gefolgt von einem Mittagessen auf dem gefrorenen Sustenpass, Trüffel Fondue, 60 Minuten Alpienne Mountain Massage, Nutzung der Schlittschuhbahn inklusive Verleih von Schlittschuhen, 3 Tages Skipass für die SkiArena Andermatt-Sedrun

Preis: Ab CHF 3.860 / Person.

Reservierungen unter (+41) 41 888 74 77 oder per E-Mail an: reservations@chediandermatt.com

www.thechediandermatt.com